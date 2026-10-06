Riccione, al via i lavori sugli argini del Rio Melo

L'intervento interessa il tratto di viale Paolieri fino al parco degli Olivetani. La pista ciclopedonale sarà chiusa e deviata su viale Einaudi

Sono partiti a Riccione i lavori di rifacimento e consolidamento delle arginature lungo il Rio Melo. L'intervento interessa la sponda destra idraulica, lungo viale Paolieri, dal parcheggio di viale Vittorio Emanuele II, nell'area dell'ex fornace, fino all'altezza dell'anfiteatro del parco degli Olivetani.

Il cantiere, curato dalla Regione Emilia-Romagna, rientra nel programma nazionale per la difesa del suolo ed è finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico. Le opere prevedono interventi di sistemazione idraulica e manutenzione degli alvei per migliorare la capacità di deflusso delle acque e rafforzare la tenuta delle infrastrutture in caso di eventi meteorologici intensi. Per consentire lo svolgimento dei lavori, la pista ciclopedonale della zona sarà temporaneamente chiusa. Pedoni e ciclisti potranno utilizzare come percorso alternativo viale Einaudi.

Le attività sono realizzate dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, attraverso l'Ufficio territoriale di Rimini, nell'ambito delle azioni di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico. L'obiettivo è tutelare la pubblica incolumità, l'ambiente e il patrimonio infrastrutturale del territorio. "La sicurezza del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico rappresentano priorità assolute per la nostra comunità", dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l'assessore ai Lavori pubblici Simone Imola. "Grazie a queste opere di consolidamento lungo il Rio Melo andiamo a rafforzare in modo significativo le infrastrutture di difesa idraulica della città". Secondo gli amministratori, il cantiere punta anche a migliorare la capacità del territorio di affrontare eventi meteorologici sempre più intensi. "Si tratta di un cantiere teso a garantire la tutela della pubblica incolumità e la capacità di tenuta del nostro ambiente", aggiungono Angelini e Imola, sottolineando l'importanza della collaborazione tra amministrazione comunale e Regione nella programmazione degli interventi di prevenzione.