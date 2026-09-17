Riccione, al via il bando per il contributo affitti: fino a 2mila euro per famiglia

Domande dal 22 settembre al 20 ottobre per i residenti nei 14 Comuni del Distretto socio-sanitario

Un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà sta per arrivare dal Distretto socio-sanitario di Riccione. A partire da martedì 22 settembre alle ore 12 i cittadini di uno dei 14 Comuni distrettuali potranno presentare la domanda di contributo economico per il pagamento del canone di locazione nel mercato privato. Il bando resterà aperto fino al 20 ottobre alle ore 12 e i contributi saranno erogati sulla base della graduatoria distrettuale.

L’iniziativa è finanziata dal Fondo affitto 2026 della Regione Emilia-Romagna che punta a calmierare il peso delle locazioni sul bilancio familiare offrendo contributi a fondo perduto fino a un massimo di 2mila euro per nucleo familiare.

Lo stanziamento complessivo verrà stabilito solo dopo la raccolta delle domande in quanto la Regione farà un riparto delle risorse in base alle domande ricevute. Lo scorso anno sono state raccolte nel Distretto di Riccione 776 domande di cui 502 accolte e 276 escluse per mancanza dei requisiti. Il totale dei contributi liquidati era ammontato a oltre 735mila euro di cui 620mila 852 euro da risorse regionali e 114mila 439 euro dai fondi distrettuali.

“Garantire il diritto all’abitare significa dare una risposta concreta alle esigenze primarie della nostra comunità, specialmente in un momento economico in cui il carovita pesa in modo significativo sui bilanci familiari – sottolinea la sindaca di Riccione e presidente del Comitato di Distretto, Daniela Angelini –. Il contributo non è soltanto un sostegno economico per essere vicini alle famiglie più fragili, ma un atto di responsabilità e un investimento di tutela sociale che punta ad alleviare il disagio abitativo, prevenire la morosità incolpevole e contribuire a garantire la stabilità di centinaia di famiglie del nostro territorio”.

Chi potrà presentare la domanda di contributo

Il bando è rivolto ai cittadini italiani o dell’Unione europea e alle persone in possesso di permesso di soggiorno della durata di almeno un anno o di permesso di soggiorno Ue di lungo periodo o della ricevuta attestante la richiesta di rinnovo del permesso scaduto.

Per l’accesso alla graduatoria distrettuale è necessario possedere tutti i requisiti indicati nel bando: l’attestazione Isee del nucleo familiare per l’anno 2026 non superiore a 8mila euro e la titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) ubicato nel territorio del Distretto di Riccione (Comuni di Riccione, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Montecolombo, Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sassofeltrio). Inoltre, l’importo dell’affitto annuo dovrà incidere per almeno il 25 per cento sull’indicatore della situazione reddituale (Isr) del nucleo familiare.

Il bando prevede specifiche cause di esclusione. Non possono fare domanda le famiglie che nel corso del 2026 hanno già beneficiato del Fondo regionale per l’emergenza abitativa o del Fondo nazionale per inquilini morosi incolpevoli. Sono inoltre esclusi gli assegnatari di case popolari (Erp), chi ha stipulato contratti con formula di futura vendita o proprietà differita, e chi partecipa a programmi come il Patto per la Casa Emilia-Romagna o agli interventi dell'Agenzia locale per la locazione. L’accesso è vietato anche a chi ha in corso una rinegoziazione del contratto di affitto o possiede, in misura superiore al 50 per cento complessivo del nucleo Isee, diritti di proprietà o godimento su altri alloggi residenziali in Emilia-Romagna. Sono stabilite tuttavia alcune eccezioni evidenziate nel testo del bando.





Modalità e termini di presentazione della domanda





La domanda può essere presentata dalle ore 12 del 22 settembre alle ore 12 del 20 ottobre 2026 tramite autocertificazione esclusivamente con credenziali Spid/Cns/Cie, sulla piattaforma regionale online, accessibile sul sito web dell’Area Politiche per l’abitare.

La domanda potrà essere presentata da un componente maggiorenne del nucleo familiare Isee, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente oppure avente dimora o domicilio nell’alloggio oggetto del contratto di locazione. È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare Isee. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell’anno, può essere presentata una sola domanda di contributo riferita al contratto in corso di validità al momento della presentazione della domanda. Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari Isee, ciascun nucleo Isee può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente https://www.comune.riccione.rn.it/it e sul sito della Regione Emilia-Romagna https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/bandi/2026/bando-fondo-affitto-2026



