Riccione, al via il corso gratuito di autodifesa femminile: prevenzione, consapevolezza e rispetto

Riccione punta sulla prevenzione e sulla consapevolezza per promuovere la sicurezza delle donne

Presentata ieri sera la nuova edizione dell’iniziativa promossa dal Comune di Riccione con il sostegno della Commissione Pari Opportunità, la collaborazione di UNARMA e la docenza dell’ASD Riccione Team Arti Marziali. Dieci lezioni teorico-pratiche per promuovere la sicurezza personale e contrastare la violenza di genere.Riccione punta sulla prevenzione e sulla consapevolezza per promuovere la sicurezza delle donne. È stata presentata la nuova edizione del corso gratuito di avviamento alla difesa personale femminile, un progetto che unisce formazione teorico-pratica, educazione al rispetto e collaborazione tra istituzioni e associazioni del territorio.All’incontro, tenutosi nella sera di ieri 12 ottobre presso la Sala Commissioni del Comune di Riccione, erano presenti l’Avv. Eleonora Ruggeri, Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Riccione, l’Assessora alle Pari Opportunità Adele Marina Zoffoli, il maestro Andrea De Cesaris dell’ASD Riccione Team Arti Marziali, il Dott. Marco Basile, Segretario Generale Provinciale dell’Associazione Sindacale Carabinieri UNARMA, e Daniele Amandonico, Consigliere Regionale della medesima associazione. Tutti gli organizzatori hanno contribuito a illustrare il valore sociale dell’iniziativa e l’importanza di investire in strumenti concreti di prevenzione.Nel corso della presentazione è stato sottolineato come la difesa personale non debba essere considerata esclusivamente un insieme di tecniche fisiche, ma un percorso finalizzato soprattutto a riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose, sviluppare attenzione verso l’ambiente circostante e imparare a gestire i momenti di difficoltà con maggiore lucidità. La capacità di prevenire un rischio, allontanarsi da una situazione di disagio o chiedere aiuto può infatti rappresentare un elemento fondamentale per la propria tutela.Tra i temi affrontati anche il rafforzamento dell’autostima, la fiducia nelle proprie capacità, il diritto di stabilire i propri limiti e l’importanza di riconoscere i comportamenti non rispettosi. L’obiettivo è promuovere una cultura della sicurezza che non alimenti la paura, ma favorisca una maggiore libertà e consapevolezza nella vita quotidiana, contribuendo al tempo stesso alla prevenzione della violenza di genere.Determinante la collaborazione tra il Comune di Riccione, la Commissione Pari Opportunità, UNARMA e l’ASD Riccione Team Arti Marziali, con il maestro Andrea De Cesaris che metterà a disposizione la propria esperienza per la conduzione delle lezioni. Una sinergia che testimonia come la sicurezza sia anche una responsabilità collettiva, da costruire attraverso educazione, informazione e partecipazione.Il corso prevede dieci lezioni teorico-pratiche completamente gratuite, rivolte a donne dai 17 anni in su, per un massimo di 35 partecipanti. Gli incontri si svolgeranno presso la palestra comunale di viale Bergamo 10, il martedì e il giovedì, dalle 18.30 alle 20, secondo il calendario indicato dagli organizzatori.Il messaggio emerso dalla presentazione è chiaro: conoscere, prevenire e acquisire fiducia nei propri mezzi sono passi importanti per vivere con maggiore sicurezza. Un percorso che pone le donne al centro, non soltanto come destinatarie di un’iniziativa formativa, ma come protagoniste consapevoli della propria sicurezza e della propria libertà.