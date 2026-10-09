Riccione, al via il corso gratuito di difesa personale femminile: iscrizioni aperte

Dieci lezioni teorico-pratiche dal 13 ottobre al 12 novembre per imparare a riconoscere e prevenire situazioni di potenziale pericolo

Ancora pochi giorni per iscriversi al corso di introduzione alla difesa personale femminile, promosso dalla commissione Pari opportunità del Comune di Riccione in collaborazione con l’associazione sindacale carabinieri Unarma e dall’associazione sportiva Riccione Team Arti marziali.

Lunedì 12 ottobre alle 19, presso la sala Commissione della sede comunale, ci sarà la presentazione ufficiale del corso cui parteciperanno gli organizzatori coinvolti. Il corso prevede un ciclo di dieci lezioni teorico-pratiche con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza imparando a riconoscere e prevenire le più frequenti situazioni di potenziale pericolo.

Il primo incontro si terrà martedì 13 ottobre presso la palestra comunale di viale Bergamo 10. Il corso proseguirà fino al 12 novembre con frequenza bisettimanale nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 18:30 alle 20. Il percorso si concluderà la sera di venerdì 13 novembre alle ore 19 con la consegna degli attestati di partecipazione.

L’iniziativa vede l’apporto dell’Asd Riccione Team Arti Marziali e di Unarma, che metteranno a disposizione gratuitamente le attrezzature tecniche, in particolare le protezioni da contatto, per lo svolgimento in sicurezza delle attività pratiche.

Per iscriversi al corso è sufficiente inviare una mail a: [email protected]



