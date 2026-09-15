Riccione, al via il nuovo anno scolastico alla San Carlo Acutis

Per la scuola si apre anche una nuova fase sul fronte degli spazi e dei servizi

È iniziato oggi il nuovo anno scolastico alla Scuola Pubblica Paritaria San Carlo Acutis di Riccione, che riparte con una nuova gestione, raccogliendo il testimone del progetto educativo sviluppato negli anni dalla Fondazione Karis.

La prima giornata è stata accompagnata dalla visita della sindaca di Riccione Daniela Angelini e della vicesindaca Sandra Villa, che hanno incontrato bambini, insegnanti e personale scolastico.

Per la scuola si apre anche una nuova fase sul fronte degli spazi e dei servizi. È stata attivata la cucina interna, dove la cuoca Sabrina preparerà quotidianamente i pasti per la mensa, mentre sono stati completati i lavori di rinnovamento della palestra e dell’aula polivalente. Gli spazi saranno utilizzati per le attività scolastiche, il doposcuola, i laboratori e altre iniziative.

In particolare, l’aula polivalente è stata pensata anche come spazio aperto alla città, destinato ad accogliere attività rivolte alle famiglie e al territorio, oltre che agli studenti.

Nelle prossime settimane sono previsti altri appuntamenti per presentare e inaugurare i nuovi spazi, seguiti dalla cerimonia di intitolazione ufficiale della scuola.

«Il primo giorno di lezione rappresenta la concretizzazione di un impegno durato oltre un anno», commenta Paolo Lombardi, presidente dell’Associazione Koinè Riccione ETS, che gestisce la scuola. Un lavoro portato avanti insieme alle famiglie, agli insegnanti e al personale, con l’obiettivo di dare continuità all’esperienza educativa e guardare al futuro.

Con l’avvio delle lezioni comincia quindi un nuovo capitolo per la San Carlo Acutis, tra continuità del progetto educativo e nuovi servizi e spazi a disposizione della scuola.