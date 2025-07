Riccione: al via il percorso partecipato per il Piano sociale 2025

Dal 1 luglio i tavoli tematici per costruire un welfare più inclusivo e vicino ai bisogni del territorio

Un nuovo passo verso un welfare di comunità più integrato, efficace e partecipato. A partire da martedì 1 luglio, il Distretto socio-sanitario di Riccione dà ufficialmente il via al percorso di costruzione del Programma attuativo 2025 del Piano di zona per la salute e il benessere sociale, lo strumento cardine per la pianificazione annuale dei servizi e degli interventi in ambito sociale e sanitario.

I tavoli tematici, organizzati presso la Biblioteca comunale di Riccione, coinvolgeranno attivamente enti locali, Azienda USL della Romagna, istituzioni scolastiche, enti del Terzo settore, sindacati e stakeholder del territorio. L’obiettivo è quello di costruire in maniera condivisa una rete di servizi sempre più aderente ai bisogni reali della comunità, nel segno della corresponsabilità e della cooperazione tra soggetti pubblici e privati.

Il Programma attuativo annuale rappresenta la concretizzazione operativa del Piano di zona traducendo in azioni e risorse gli obiettivi strategici condivisi. I tavoli saranno occasione per confrontarsi sui bisogni del territorio e per avanzare proposte migliorative a favore di una comunità più inclusiva e resiliente.

Il calendario degli incontri

Il ciclo di incontri sarà suddiviso per aree tematiche, con un’assemblea plenaria finale dedicata alla restituzione degli esiti.

Il Tavolo non autosufficienza/Inclusione si incontrerà martedì 1 luglio per Area anziani dalle 14:30 alle 16:15 e per Area disabili dalle 16:30 alle 18:15. Mercoledì 2 luglio dalle 14:30 alle 16:30 è in programma il Tavolo minori, famiglie e giovani mentre giovedì 3 luglio dalle 15 alle 17 il focus sarà il Tavolo povertà. Gli incontri si svolgeranno presso la sala conferenze della Biblioteca comunale (viale Lazio, 10).

L’incontro plenario finale è in programma giovedì 10 luglio, dalle 15:30 alle 17:30, presso laSala del Consiglio Comunale di Riccione (viale Vittorio Emanuele II n. 2).

Al termine del percorso, sarà redatto il nuovo Programma attuativo annuale 2025, frutto del lavoro partecipato e sinergico degli attori sociali, in una logica di sistema, corresponsabilità e interconnessione, che tradurrà in interventi concreti le priorità emerse durante i tavoli.