Riccione, al via il piano straordinario per il rinnovo della carta d’identità elettronica

Dal 3 agosto 2026 stop alla carta cartacea: previsti circa 5.000 rinnovi, sportelli potenziati e aperture straordinarie per evitare disagi ai cittadini

Il Comune di Riccione informa la cittadinanza che, a partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non sarà più valida e dovrà essere obbligatoriamente sostituita dalla nuova versione elettronica. Per far fronte a questa importante scadenza e gestire in modo efficiente i circa 5.000 rinnovi previsti sul territorio comunale, l’amministrazione ha predisposto un significativo potenziamento dei servizi di sportello per evitare code dell’ultimo minuto e disagi ai residenti.

A partire dal mese di maggio e per tutta la durata dei mesi di giugno e luglio, gli uffici comunali hanno programmato una serie di aperture straordinarie pomeridiane. Nello specifico, il servizio di sportello sarà operativo non solo durante i consueti orari mattutini e nel pomeriggio del giovedì, ma anche nei pomeriggi di lunedì e mercoledì, offrendo così una maggiore flessibilità a chi deve procedere al rinnovo del proprio documento.

Si ricorda che l'accesso agli uffici per il rilascio della Carta d’identità elettronica (Cie) avviene esclusivamente previo appuntamento, una misura necessaria per garantire un flusso ordinato dell’utenza e tempi certi per ogni pratica. I cittadini possono prenotare la propria visita collegandosi al portale dedicato all'indirizzo www.comune.riccione.rn.it/it/book.

Cosa bisogna portare per il rinnovo

Per rendere l'operazione rapida e agevole, il cittadino dovrà presentarsi allo sportello il giorno dell'appuntamento munito di una fototessera cartacea recente, scattata da non oltre sei mesi, preferibilmente senza occhiali e su sfondo chiaro. È inoltre indispensabile portare con sé la tessera sanitaria e il vecchio documento cartaceo, sia esso già scaduto o ancora in fase di scadenza. In caso di smarrimento o furto della precedente carta d’identità, sarà necessario esibire la relativa denuncia. Il costo previsto per l'emissione del nuovo documento elettronico è di 22,20 euro e l’amministrazione comunale consiglia vivamente di effettuare il pagamento tramite Pos direttamente allo sportello.

Si invita la popolazione a non attendere i giorni immediatamente precedenti alla scadenza del 3 agosto per evitare il rischio di restare sprovvisti di un documento di riconoscimento valido.



