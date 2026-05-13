Riccione, al via il progetto “Scuole aperte”: più tempo scuola e attività extrascolastiche per gli studenti

Partnership tra Comune e Terzo settore per ampliare il tempo scuola: laboratori, aiuto allo studio e attività educative per circa 930 studenti tra 11 e 13 anni

Le attività extrascolastiche rappresentano una preziosa risorsa per la crescita e la formazione dei giovani. Grazie alle loro potenzialità come la flessibilità, la possibilità di ascolto e osservazione, le proposte variegate che riescono a offrire, il coinvolgimento di età differenti e l’aggregazione, queste attività assumono un ruolo determinante nella crescita individuale e sociale delle nuove generazioni.

In questo contesto, il Comune di Riccione ha pubblicato l’avviso rivolto agli Enti del terzo settore per l’attivazione di un partenariato volto alla realizzazione di una proposta progettuale dedicata agli studenti degli Istituti comprensivi n.1 e G. Zavalloni nella fascia di età indicativamente dagli 11 ai 13 anni, per un totale di 930 ragazzi e ragazzi. Il progetto dovrà svilupparsi nel periodo da giugno 2026 a ottobre 2027.



Il progetto di Riccione, vincitore del bando regionale “Scuole aperte”





L’avviso pubblico si inserisce nell’Azione 2 dell’iniziativa finanziata dal FSE+ 2021/2027 e promossa dalla Regione Emilia-Romagna che sostiene l’attivazione, in via sperimentale, di piani territoriali finalizzati ad ampliare il “tempo scuola” per le studentesse e gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo grado.

Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale si era aggiudicata un contributo di 72.720 euro nell’ambito del bando regionale “Scuole aperte” che la Regione Emilia-Romagna ha promosso per incentivare la realizzazione di attività educative, culturali e sportive extracurricolari.

Il progetto, che si integrerà con i servizi già offerti dal Distretto socio-sanitario di Riccione come i Get – Gruppi educativi territoriali, mira a supportare e motivare i giovani nello studio, a favorire lo sviluppo delle competenze trasversali, a promuovere la partecipazione attiva e a contrastare la povertà educativa, adottando un approccio di “aula diffusa” sul territorio.





Motivazione allo studio, laboratori e partecipazione attiva: le tre linee d’azione del progetto





Gli Enti del terzo settore avranno tempo fino al 30 maggio per presentare un progetto unico articolato in tre linee d’intervento sinergiche.

La Linea 1 ha come obiettivo il sostegno e la motivazione allo studio attraverso attività e percorsi pomeridiani di aiuto-compiti in continuità con l’orario scolastico. La Linea 2 persegue lo sviluppo delle competenze trasversali (life skills) grazie a laboratori pomeridiani ed estivi basati sugli interessi dei ragazzi come ad esempio sport, teatro, musica, ambiente, digitale.

Soddisfare i bisogni psicologici di base (autonomia, competenza, relazione) per favorire il benessere e colmare il gap sociale, sono gli obiettivi di questo approccio.

Le attività che saranno comprese nella Linea 3 d’intervento dovranno stimolare la partecipazione attiva dei ragazzi, con un focus dedicato principalmente ai 13enni, in uscita dalla scuola secondaria di primo grado. In questo ambito potranno essere proposte esperienze di volontariato, attività e soggiorni residenziali finalizzati a maturare autonomia nella vita quotidiana e competenze decisionali. Queste esperienze possono rappresentare un “rito di passaggio” verso l’età adulta. Particolare attenzione dovrà essere dedicata al periodo estivo con attività che stimolino la conoscenza del territorio, anche attraverso soggiorni estivi.

L’avviso prevede inoltre che tutte le attività siano inclusive, prevedendo anche la mediazione linguistica in caso di studenti stranieri, e gratuite per le famiglie che non possono accedere all’offerta privata.

Tutte le informazioni per presentare le domande sono disponibili sul sito del Comune di Riccione.



