Riccione, al via il raduno della Nazionale Juniores di nuoto in vista degli Europei

Trentotto azzurri in allenamento allo Stadio del Nuoto fino al 16 maggio. In arrivo anche i Campionati Assoluti di Salvamento con centinaia di atleti da tutta Italia

A seguito dell’ufficializzazione di Federnuoto delle convocazioni per il raduno collegiale della Nazionale Juniores, sono già in vasca per gli allenamenti i 38 atleti italiani che rappresenteranno la nazionale ai Campionati Europei Juniores, in programma a Monaco di Baviera dal 7 al 12 luglio. Un importante momento di preparazione che si terrà fino al 16 maggio presso lo Stadio del Nuoto di Riccione, guidato dal responsabile tecnico delle squadre nazionali giovanili Marco Menchinelli.

Tra gli atleti convocati che si stanno allenando intensamente a Riccione spiccano alcune giovani promesse del nuoto italiano. Tra i nomi di punta figurano Alessandra Mao, già atleta della nazionale assoluta, Francesco Ceolin, argento agli assoluti nei 100 farfalla e Bianca Nannucci, che ha recentemente vinto il titolo assoluto nei 200 stile libero.





Nel frattempo, fervono i preparativi per i Campionati Assoluti di Salvamento, che si svolgeranno dal 16 al 17 maggio presso lo Stadio del Nuoto di Riccione con 385 atleti provenienti da 66 società. Successivamente, dal 18 al 20 maggio, le competizioni di salvamento si sposteranno in mare, presso la spiaggia di Riccione, dove si svolgeranno le prove in condizioni di mare aperto: per gli Assoluti Surflifesaving 338 saranno gli atleti per 32 società iscritte, mentre per il Campionato Italiano Youth (20 maggio) in acqua gareggeranno 127 atleti di 29 società. Infine il Grand Prix vedrà 31 atleti per 20 società.







