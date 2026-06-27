Riccione, al via la rigenerazione dei giardini Montanari: cantieri entro ottobre

Progetto da 2,5 milioni di euro per ridisegnare il cuore della città fino a viale Dante: lavori accelerati grazie a nuovi fondi regionali e conclusione prevista in anticipo rispetto al 2029

Il grande progetto di rigenerazione urbana che ridisegnerà il cuore di Riccione entra ufficialmente nella sua fase operativa con una significativa accelerazione. I cantieri per la riqualificazione complessiva dei giardini Montanari apriranno i battenti entro il prossimo ottobre, interessando l'intera area fino a viale Dante. L'opera, del valore complessivo di due milioni e mezzo di euro, prenderà il via consentendo una gestione fluida, rapida e coordinata delle lavorazioni nel centro cittadino.

Un unico grande cantiere entro l'autunno

La scelta di far partire le opere rappresenta una svolta strategica per l'amministrazione comunale. Inizialmente l'intervento era stato pianificato in momenti distinti a causa della parziale copertura dei fondi del bando regionale dedicato allo sviluppo e alla coesione territoriale. Tuttavia, lo scorrimento della graduatoria del bando Rigenerazione Urbana 2024 avvenuto alla fine dello scorso anno ha permesso di sbloccare interamente il finanziamento di oltre 671 mila euro destinato al completamento dell'opera. Con le coperture finanziarie totalmente assicurate, i tecnici comunali e le società esterne incaricate delle verifiche progettuali hanno impresso una decisa accelerata all'iter amministrativo per consentire l'avvio del cantiere entro il prossimo ottobre.

Obiettivo fine lavori anticipata

Il cronoprogramma ufficiale legato ai finanziamenti regionali prevede che la parola fine sull'intero restyling venga posta entro gli inizi del 2029, ma l'obiettivo del Comune di Riccione è molto più ambizioso. Grazie a una pianificazione ottimizzata dei flussi di lavoro, l'amministrazione conta infatti di ultimare le opere in anticipo rispetto alla scadenza prestabilita. L'intervento restituirà alla comunità un'area completamente rinnovata dal punto di vista dell'attrattività commerciale e turistica, ma soprattutto all'avanguardia sul fronte della sostenibilità, grazie all'introduzione di soluzioni per il riuso delle risorse idriche e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.

La nuova cartolina di Riccione

“Dopo il nuovo viale Ceccarini e il nuovo Lungomare del Sole, prende vita un altro cantiere strategico destinato a cambiare profondamente e in meglio la cartolina della nostra città”, dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l'assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli. “Questo intervento non rappresenta solo un'opera di restyling estetico, ma un investimento strutturale che coniuga la nostra forte vocazione turistica e commerciale con una sensibilità ambientale all'avanguardia. Partire con i lavori entro il mese di ottobre è una grande vittoria per la nostra struttura tecnica e per l'intera comunità: ci permetterà di ridurre al minimo i tempi di disagio per la cittadinanza e per le attività economiche, con la concreta prospettiva di consegnare i nuovi giardini Montanari rinnovati fino a viale Dante”.