Riccione, al via la Settimana europea della mobilità: venerdì il Bike to Work Day

Il Comune aderisce alla campagna promossa dalla Commissione europea: l’invito è a lasciare l’auto e scegliere la bicicletta per gli spostamenti quotidiani

Inizia oggi la “Settimana europea della mobilità”, l’annuale campagna di sensibilizzazione della Commissione Europea nata per promuovere soluzioni di trasporto pulite, sicure e sostenibili. Anche il Comune di Riccione, in qualità di Comune Ciclabile, aderisce attivamente alle iniziative sul tema e promosse a livello nazionale da Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta).

Il momento centrale della “Settimana europea della mobilità” sarà il “Bike to Work Day”, in programma venerdì 18 settembre. L’iniziativa invita a lasciare a casa l’auto e a scegliere la bicicletta per raggiungere il proprio posto di lavoro e spostarsi in città. Un gesto semplice ma rivoluzionario, pensato per far riscoprire i concreti benefici fisici, psicologici ed economici legati a una mobilità più lenta, consapevole e rispettosa dell’ambiente urbano, favorito dalle condizioni climatiche ideali che caratterizzano le giornate soleggiate di settembre.

“Il ‘Bike to Work Day’ non è soltanto una ricorrenza simbolica, ma la dimostrazione concreta di come Riccione stia cambiando il proprio modo di muoversi e di vivere gli spazi urbani – dichiara la sindaca Daniela Angelini –. Pedalare verso il lavoro o per le commissioni quotidiane significa scegliere una qualità della vita migliore per sé e per l’intera comunità. Da parte nostra, stiamo lavorando per fare in modo che questa scelta sia sempre più semplice, piacevole e sicura: ogni nuovo metro di pista ciclabile, dal lungomare ai quartieri interni, è un tassello fondamentale di una città moderna, sostenibile e a misura d’uomo”.

Un invito, quello a scegliere le due ruote, che a Riccione trova un supporto concreto nella rete di infrastrutture ciclabili cittadina. I percorsi garantiscono infatti collegamenti sicuri e accessibili che uniscono il lungomare alle zone più interne, permettendo di raggiungere i luoghi di lavoro e di interesse della città, oltre a inserire Riccione nel più ampio network interregionale dei percorsi verdi lungo il litorale adriatico.

Il Lungomare del Sole, lungo viale Torino, si inserisce infatti all’interno della Ciclovia Adriatica, il corridoio ciclabile che attraversa l’intera costa adriatica italiana e i cui lavori riprenderanno nei prossimi giorni per completare anche l’ultimo breve tratto fino al confine con Misano Adriatico. La stessa Ciclovia è stata recentemente potenziata nella zona nord, davanti alla colonia Reggiana.

Anche la nuova passeggiata ciclopedonale di viale Bellini (nella zona del porto, nel tratto compreso tra viale Dante e viale Parini) e le opere nell’ambito della riqualificazione del Rio Melo rappresentano tasselli fondamentali di questo disegno più ampio, che punta a riconnettere il mare, i corsi d’acqua e la città, restituendo continuità agli spazi e creando nuove opportunità di socialità e mobilità dolce.

Sono inoltre in corso i lavori per la realizzazione della nuova infrastruttura ciclabile che, partendo da viale Giulio Cesare in direzione Rimini, raggiunge il centro sportivo, costeggia lo Stadio del Baseball e lo Stadio del Nuoto, per poi immergersi nel verde di viale Montebianco verso il Parco della Resistenza e chiudere l’anello cittadino al Giardino Perlasca in viale Bologna.



