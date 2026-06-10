Riccione, al via “Senza fine” con Chicco Giuliani: parole, musica e libri sulla Spiaggia del Sole

Sabato 13 giugno alla Spiaggia del Sole l’anteprima con Chicco Giuliani e il suo romanzo d’esordio

Sarà una serata tra parole, musica e racconti di viaggio ad aprire la terza edizione di “Senza fine. Parole e libri sotto lune e stelle di Riccione”, la rassegna promossa dal Comune di Riccione dedicata agli autori, ai libri e al piacere della lettura condivisa.

La preview estiva è in programma sabato 13 giugno, alle 21:15, alla Spiaggia del Sole 86-87 sul Lungomare della Libertà, dove protagonista dell'incontro sarà Chicco Giuliani. Conduttore radiofonico, dj, giornalista e scrittore, Giuliani presenterà il suo romanzo d’esordio Le strade che prendiamo per sbaglio (Pendragon, 2026) in dialogo con Pier Pierucci, imprenditore, consulente di marketing e comunicazione e figura da sempre legata ai mondi della creatività, dell’intrattenimento e dell’innovazione turistica della Riviera.

Il titolo della rassegna, riproposta anche quest’anno nel cuore della zona turistica di Riccione a pochi passi dal nuovo viale Ceccarini, prende ispirazione dalla celebre canzone di Gino Paoli ed evoca il legame profondo e continuo tra chi scrive e chi legge, in una relazione che attraversa il tempo e genera confronto, riflessione e condivisione.

Riccione rappresenta da sempre per Chicco Giuliani molto più di una semplice destinazione. “Prima che ci approdassi per costruire un pezzo della mia vita, Riccione era quasi un luogo dell'immaginazione, una sorta di mito personale. Poi è diventata casa e ha accompagnato anni importanti della mia crescita professionale e umana. L'Aquafan, le grandi discoteche, le feste più importanti, la radio in diretta, i concerti in piazzale Roma: ho vissuto tutto questo da protagonista e ho potuto toccare con mano ciò che avevo immaginato molti anni prima” .

Un rapporto profondo che riaffiora anche nelle pagine del suo nuovo romanzo. “Sono cresciuto in una famiglia di lettori, tra romanzi, libri di sport e biografie, e la scrittura ha sempre fatto parte del mio percorso. Questo romanzo on the road lo avevo in testa da molto tempo e Riccione non poteva non entrarci. In un capitolo, in particolare, la città diventa lo scenario privilegiato dei ricordi del protagonista Bobby, che torna con la mente a un'estate ruggente degli anni Novanta. E poi il grande amore di Bobby è una ragazza di Riccione. Non voglio svelare troppo, ma credo che molti riccionesi e tanti affezionati frequentatori della città si riconosceranno nelle atmosfere del libro”.

E quando parla dell'estate, il pensiero torna inevitabilmente alla Riviera. “Qui torno sempre molto volentieri. Per me Riccione significa restare in spiaggia fino al tramonto nei luoghi del cuore con i piedi nella sabbia e il mare davanti, sorseggiando una birra o un aperitivo finché il sole non scompare all'orizzonte. È una sensazione che continua a farmi sentire a casa. E quest'anno ci sarà anche l'occasione di ritrovarci in giro per qualche dj set”.

Dopo questa anteprima di giugno, il cuore della manifestazione si sposterà in piazzale Ceccarini. Il calendario prevede cinque appuntamenti distribuiti tra luglio e agosto, nelle giornate del 5 e 12 luglio e del 3, 7 e 20 agosto. Tutti gli incontri saranno a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili e avranno inizio alle 21:15. In caso di maltempo, la manifestazione, organizzata dal Comune di Riccione con la collaborazione della libreria Mondadori Bookstore di Riccione, si svolgerà al Palazzo del Turismo.



