Riccione al voto: oltre 27mila chiamati al referendum costituzionale

Tra gli elettori 17 ultracentenari e 244 giovanissimi alla prima esperienza, con servizi dedicati a non deambulanti e persone con gravi infermità

Sono 27.156 i riccionesi chiamati al voto domenica 22 e lunedì 23 marzo per il Referendum costituzionale. Tra questi 17 sono ultracentenari (5 uomini e 12 donne) mentre i giovanissimi al voto per la prima volta sono 244 tra cui 117 ragazzi e 127 ragazze. Tra i neo elettori ci saranno anche due giovani che compiono i 18 anni a ridosso del voto. I riccionesi residenti all’estero, che possono esprimere la propria preferenza per corrispondenza, sono 2.040.

Informazioni utili

Per votare è necessario presentare un documento di identità in corso di validità e la tessera elettorale con spazi disponibili. Chi è sprovvisto di tessera elettorale o nel caso di esaurimento degli spazi della stessa, può richiedere una nuova tessera recandosi all’ufficio elettorale (viale Vittorio Emanuele II, 2).

L’ufficio elettorale è aperto oggi e domani, venerdì 20 e sabato 21 marzo, dalle 9:00 alle 18:00 e nei giorni della votazione (domenica 22 e lunedì 23 marzo) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7:00 alle ore 23:00 di domenica e dalle ore 7:00 alle ore 15:00 di lunedì.





Il voto per gli elettori non deambulanti

Gli elettori non deambulanti possono esercitare il diritto di voto nella propria sezione elettorale oppure in un’altra sezione della stessa circoscrizione amministrativa priva di barriere architettoniche. In questo caso, è necessario esibire, insieme alla tessera elettorale, un’attestazione medica rilasciata dall’Azienda Usl, che certifichi l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. L’attestazione è valida anche se già rilasciata precedentemente per altri scopi, così come è considerata valida una copia della patente di guida speciale, a condizione che dalla documentazione emerga chiaramente la limitazione motoria. Poiché l’attestazione deve essere trattenuta dal seggio, è opportuno presentarsi muniti di una copia, anche non autenticata, da consegnare al presidente.

Le attestazioni mediche possono essere richieste presso l’ambulatorio ASL in viale San Miniato 10 a Riccione, oggi, venerdì 20 marzo dalle ore 9:00 alle ore 11:30. L’ambulatorio certificazioni in viale San Miniato 10 a Riccione effettua un’apertura straordinaria nella giornata di domenica 22 marzo dalle ore 9:00 alle ore 11:00. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico dell’Ausl della Romagna (tel. 0541 707290).

Il voto assistito per gli elettori affetti da gravi infermità

Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l’autonoma espressione del voto, possono farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia. Per farlo, è necessario esibire al seggio un apposito certificato di accompagnamento rilasciato dall’Azienda Usl della Romagna. L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e può svolgere questa funzione per una sola persona.

Le attestazioni mediche possono essere richieste presso l’ambulatorio in viale San Miniato 10 a Riccione, venerdì 20 marzo dalle ore 9:00 alle ore 11:30. L’ambulatorio certificazioni effettua un’apertura straordinaria nella giornata di domenica 22 marzo dalle ore 9:00 alle ore 11:00. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico dell’Ausl (tel. 0541 707290).