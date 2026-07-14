Riccione, alba in musica con Giovanni Truppi: sulla spiaggia del Marano il viaggio poetico

Domenica 19 luglio alle 5.30 il cantautore porta in scena “La lunga fiaba di sabbia”

Nuovo attesissimo appuntamento della rassegna “Albe in controluce. Concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione”, i live a cielo aperto in riva all’Adriatico che trasformano l’aurora in un’esperienza da vivere e condividere. Domenica 19 luglio alle ore 5:30, in occasione delle celebrazioni per la Madonna del Mare, il cantautore Giovanni Truppi sarà il protagonista del concerto al sorgere del sole con lo spettacolo “La lunga fiaba di sabbia”, in programma presso la spiaggia libera del Marano, tra le zone 132 e 134. Lo spettacolo è un progetto speciale che intreccia “La lunga strada di sabbia” di Pier Paolo Pasolini e le “Fiabe italiane” di Italo Calvino, trasformando un itinerario geografico in un racconto poetico e collettivo.

Nel 1959 Pasolini percorre in automobile tutta la costa italiana, dando vita a un reportage che è insieme diario, visione e racconto di un Paese in trasformazione. Pochi anni prima Calvino aveva raccolto e riscritto le fiabe popolari italiane, costruendo una mappa simbolica del nostro immaginario. “La lunga fiaba di sabbia” mette in dialogo questi due universi: a ogni tappa del viaggio di Pasolini corrisponde una fiaba della stessa regione, in un continuo intreccio tra realtà e mito, osservazione e immaginazione.

A interpretare questa raffinata partitura è Giovanni Truppi, cantautore e autore del libro di viaggio “L’avventura”, ispirato proprio al testo pasoliniano. In questo progetto, organizzato da Ponderosa, Truppi si spoglia del proprio repertorio per diventare voce e tramite di una narrazione più ampia, accompagnando il racconto con brani della tradizione e con canzoni scritte da Pasolini. Il risultato è una forma ibrida ed evocativa, che non è solo concerto né teatro né lettura, ma un dispositivo poetico in cui la parola orale si fa geografia e la musica diventa eco narrativa.

Lo spettacolo si inserisce nel percorso culturale che Riccione ha dedicato alla figura di Pier Paolo Pasolini, culminato nel 2025 in una serata del Premio Riccione per il Teatro curata da Simone Bruscia con Dacia Maraini. In quell’occasione è stato ricordato il legame profondo tra Pasolini e Riccione, testimoniato da alcune lettere del 1930 ritrovate e pubblicate da Pier Vittorio Tondelli nel saggio “Cabine! Cabine!”. Un filo sottile che riporta idealmente lo scrittore sulle spiagge della città e che oggi rivive nello spettacolo di Truppi, dove memoria, letteratura e paesaggio si fondono in un’unica esperienza contemporanea.

La rassegna “Albe in controluce. Concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione” è organizzata dagli assessorati alla Cultura e al Turismo del Comune di Riccione in collaborazione con gli operatori balneari. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.



