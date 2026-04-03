Riccione Alba si accende: al via il cartellone primavera-estate

Mercatini, musica, spettacoli e appuntamenti per famiglie: la zona Alba si prepara a vivere una lunga stagione di eventi

Un cartellone ricco e variegato, pensato per animare la zona Alba e offrire proposte di intrattenimento di qualità per tutte le età: sta per prendere il via il palinsesto primavera-estate promosso dalla Nuova associazione Riccione Alba, con il patrocinio del Comune di Riccione. Dalle suggestive performance artistiche ai mercatini dell’artigianato, la programmazione intreccia appuntamenti per famiglie, serate musicali e iniziative tematiche, trasformando l’area Alba in un polo attrattivo, vivace e accogliente per residenti e turisti.

I mercatini di hobbisti e artigiani

Con l’arrivo della Pasqua torna l’appuntamento con i mercatini di hobbisti e artigiani dell’Alba, un’occasione per scoprire e valorizzare la creatività locale. Nelle giornate di domenica 5 e lunedì 6 aprile, la piazzetta dei Giardini Alba — tra viale Cilea, viale Dante e viale Boito — si vestirà a festa, accogliendo i visitatori dalle 10 alle 20. La stessa location tornerà protagonista anche il 2 maggio.

A partire dal 1° giugno e fino al 14 settembre, l’appuntamento con l’artigianato diventerà fisso ogni lunedì: la piazzetta dei Giardini Alba si animerà dalle 16 fino a mezzanotte, offrendo una piacevole occasione per le passeggiate serali. I mercatini torneranno inoltre nel periodo natalizio, il 31 dicembre e l’1 gennaio 2027.

Dal 30 maggio al 12 settembre, la proposta si amplia e raggiunge anche il mare: ogni sabato, dalle 16 alle 24, il Lungomare Goethe (all’altezza della spiaggia 115) ospiterà una selezione di espositori, dando vita a un connubio perfetto tra lo shopping creativo e la brezza dell’Adriatico.

Arte, musica e appuntamenti per tutte le età

Il calendario delle serate prenderà il via a giugno, trasformando i Giardini dell’Alba in un affascinante palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere il pubblico di ogni età. A inaugurare la rassegna sarà l’arte suggestiva di Mauro Masi, che il 12 e il 26 giugno incanterà gli spettatori con le sue poetiche performance di sand art, mentre il 19 giugno sarà la volta dell’energia e dell’intrattenimento firmati Lerry Ved.

Con l’arrivo di luglio, l’atmosfera si farà ancora più vivace: venerdì 3 spazio al concerto della travolgente Dino Gnassi Band in viale Boito (incrocio con viale Tasso). Si tornerà poi ai Giardini Alba giovedì 9 con il coinvolgente Bimbobell Show, per proseguire in un susseguirsi di appuntamenti il 17 con i Tequilas, il 22 con il ritorno di Lerry Ved e il 31 con una nuova, emozionante serata dedicata alla magia della sabbia di Mauro Masi.

Agosto porterà con sé ritmo ed energia ai Giardini Alba: domenica 9 “Streetpitoso” accenderà la serata con il dj set di Maurino, seguito venerdì 21 dalla carica della Dino Gnassi Band e mercoledì 26 dal secondo, atteso appuntamento con Bimbobell.

Gran finale sabato 5 settembre, quando i Giardini dell’Alba si trasformeranno in un grande spazio di musica e partecipazione con i Radiokom e il loro potente tributo a Vasco Rossi, per salutare insieme il pubblico e chiudere in bellezza la stagione estiva della Nuova associazione Riccione Alba. Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 21.



