Riccione, “Albe in controluce” con Mille: concerto all’alba sulla spiaggia di San Martino

Domenica 5 luglio la cantautrice protagonista del nuovo appuntamento della rassegna

Dopo il grande successo del concerto all’alba di Venerus, che il 21 giugno scorso ha inaugurato la rassegna Albe in controluce richiamando migliaia di persone sulla spiaggia per celebrare insieme il sorgere del sole sul mare, Riccione si prepara a vivere un nuovo appuntamento capace di unire musica, paesaggio ed emozione.

Domenica 5 luglio alle ore 5:15, sulla spiaggia libera di piazzale San Martino, sarà infatti protagonista Mille, tra le voci più originali e sorprendenti della nuova scena cantautorale italiana, attesa a Riccione nell’ambito del tour “Estate 2026”.

Dopo l’atmosfera magica e partecipata creata da Venerus nel primo appuntamento della stagione, l’attesa è ora tutta per Mille, artista capace di coniugare scrittura d’autore, energia performativa e una forte sensibilità teatrale. Cantautrice romana, nome d’arte di Elisa Pucci, Mille è reduce dall’uscita del suo primo album in studio, Risorgimento, un lavoro che racconta un percorso di rinascita personale e artistica attraverso canzoni che alternano profondità, ironia e uno sguardo sempre originale sulla contemporaneità.

Il concerto riccionese sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del disco e alcune delle canzoni più amate del suo repertorio, in uno spettacolo che trova proprio nella dimensione live la sua espressione più autentica. “È dal vivo riesco a dare il meglio di me stessa”, ha raccontato l’artista, che porterà sulla spiaggia di Riccione tutta l’energia di un tour estivo che la vede protagonista nei principali festival italiani.

Tra le canzoni simbolo del suo percorso spicca Qualcosa di stupendo, titolo che sembra dialogare naturalmente con lo scenario dell’alba sul mare e con l’emozione collettiva che si crea quando migliaia di persone condividono uno dei momenti più affascinanti della giornata. Un’esperienza che a Riccione assume un valore speciale, il concerto non è soltanto uno spettacolo musicale, ma un invito a rallentare, a vivere il paesaggio e a riscoprire il rapporto tra la città, il mare e la sua luce.





Prodotto da Ponderosa, il live di Mille accompagnerà il pubblico nel passaggio tra la notte e il giorno, quando la spiaggia si trasforma in un grande teatro naturale affacciato sull’Adriatico. Un appuntamento che arricchisce ulteriormente il calendario estivo della città e rafforza il ruolo di Riccione come destinazione capace di proporre eventi culturali originali e di qualità, in grado di attrarre visitatori e offrire nuove occasioni di scoperta del territorio.

La rassegna Albe in controluce, a ingresso libero, fa parte del programma di Riccione Music City, il progetto artistico e culturale promosso dal Comune di Riccione che valorizza la città attraverso la musica, i suoi linguaggi contemporanei e il dialogo costante con gli spazi urbani e naturali.



L’appuntamento del 5 luglio conferma il crescente successo di Albe in controluce, una rassegna che negli ultimi anni ha saputo trasformare un momento semplice e straordinario come il sorgere del sole in un’esperienza culturale condivisa, diventando uno degli eventi più identitari e riconoscibili dell’estate riccionese. Un format che valorizza il paesaggio naturale della città e offre a residenti e turisti l’opportunità di vivere la spiaggia in una dimensione inedita, tra silenzio, musica e luce.



