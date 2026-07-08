Riccione, albe in musica sulla spiaggia: arriva il live di Dutch Nazari

Domenica 12 luglio alle 5.15 la spiaggia libera del Marano ospita il cantautore per la rassegna “Albe in controluce

Torna un nuovo e atteso appuntamento con le Albe in controluce, la rassegna di concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione. Domenica 12 luglio, alle ore 5:15, la spiaggia libera del Marano ospiterà il live di Dutch Nazari. Il nuovo evento segue i grandi successi dei precedenti appuntamenti che hanno visto protagonisti Venerus e MILLE. Dutch Nazari arriva a Riccione con una data speciale del tour intitolato ‘Guarda l’estate amore mio’, organizzato da Antenna Music Factory e legato al suo ultimo album dal titolo ‘Guarda le luci amore mio’, uscito per l'etichetta Woodworm.

Un artista tra canzone d'autore e rap

Considerato uno dei cantautori più originali della scena italiana musicale, Dutch Nazari ha costruito negli anni una cifra stilistica molto riconoscibile, capace di rimanere in perfetto equilibrio tra la canzone d’autore e l'attitudine rap. La sua proposta unisce scrittura letteraria, ironia e un'attenta osservazione del quotidiano. I brani dell'artista si muovono continuamente tra una dimensione intima e uno sguardo sociale, intrecciando esperienze personali e riflessioni più ampie sul presente. Il suo ultimo lavoro discografico conferma questa direzione, grazie a una scrittura che parte dal dettaglio e da frammenti di vita quotidiana per aprirsi a un racconto più universale, in cui convivono leggerezza, profondità, disincanto e sensibilità narrativa.

La grande stagione della musica riccionese

L’edizione 2026 di Albe in controluce si presenta in una veste sapientemente integrata nel ricco palinsesto di Riccione City Music, il progetto capace di animare l’estate riccionese con concerti, festival e rassegne, restituendo l’immagine di una vera e propria stagione della musica. Fino al 9 agosto, i concerti in spiaggia rappresenteranno un punto di riferimento della programmazione estiva con appuntamenti a cielo aperto, in riva all’Adriatico, capaci di trasformare il sorgere del sole in un’esperienza da vivere e condividere.

La rassegna è promossa, curata e organizzata dall'assessorato alla Cultura e dall'assessorato al Turismo del Comune di Riccione in stretta collaborazione con gli operatori balneari. L’ingresso è libero.







