Riccione, alberi abbattuti nell'area della nuova Casa della Comunità, Ausl: "Operazione necessaria"

L'Azienda: "Indispensabile per tutelare la sicurezza"

L’Azienda Usl della Romagna interviene sul taglio delle alberature nell’area di viale Veneto, dove sono in corso i lavori per la nuova Casa della Comunità. In una nota, l’Ausl spiega che l’abbattimento si è reso indispensabile per tutelare la sicurezza del personale del cantiere e dei futuri utenti della struttura.

Prima dell’intervento, l’azienda aveva effettuato un censimento completo del patrimonio arboreo e una valutazione di stabilità con metodo VTA. Le prime analisi avevano già evidenziato la necessità di rimuovere alcuni alberi. Successivi monitoraggi, compresi test di trazione sugli esemplari classificati a rischio medio-alto di cedimento, hanno confermato l’urgenza di ulteriori abbattimenti.

L’Ausl sottolinea che tutte le operazioni sono state svolte nel pieno rispetto dell’iter amministrativo e con le autorizzazioni degli enti competenti, compresa la Soprintendenza. L’intervento rientra nella realizzazione di un’opera definita di «grande valore sociale» per la comunità riccionese.

L’azienda assicura inoltre che l’area sarà riqualificata con nuove piantumazioni, in linea con il progetto del verde e le prescrizioni comunali. La stessa Ausl ricorda infine che in tutte le aree verdi di propria competenza vengono effettuati controlli periodici, verifiche statiche e interventi di manutenzione per garantire sicurezza e tutela del patrimonio arboreo.