Riccione, Alberto Cassani presenta “Adrenalina”: letteratura e cultura sulla spiaggia

Venerdì 28 agosto alla Spiaggia del Sole 86-87 l’autore dialogherà con Simone Bruscia e Luigi De Angelis

Venerdì 28 agosto, alle ore 21:15, alla Spiaggia del Sole 86-87, Alberto Cassani presenterà il suo nuovo romanzo Adrenalina (Baldini+Castoldi, 2026), in una serata che lo vedrà in dialogo con alcune figure del panorama culturale.

Con questa iniziativa, il Comune di Riccione amplia il programma della terza edizione di Senza fine, proponendo un incontro che intreccia letteratura, comunicazione, arti performative e riflessione sul presente, nel segno del dialogo tra esperienze e sensibilità diverse.

Adrenalina è un romanzo intenso e coinvolgente che attraversa i territori dell’informazione, del potere e dell’identità. Ambientato tra una Roma soffocata dal caldo estivo e gli spazi sconfinati della Namibia, il libro racconta la vicenda di un professionista della comunicazione trascinato in una storia dai contorni sempre più enigmatici, dove il confine tra realtà e rappresentazione si fa incerto e sfuggente. Una narrazione capace di interrogare il lettore sul peso delle scelte individuali, sulle forze che influenzano le nostre esistenze e sul ruolo delle parole nel dare forma alla realtà.

A conversare con l’autore saranno Simone Bruscia, direttore di Riccione Teatro e coordinatore degli assessorati Turismo e Cultura del Comune di Riccione, e Luigi De Angelis, recentemente nominato direttore di Santarcangelo Festival, una delle più prestigiose manifestazioni europee dedicate alle arti performative contemporanee, nonché fondatore della compagnia Fanny & Alexander, riconosciuta a livello internazionale per il suo lavoro di ricerca teatrale. A moderare l’incontro sarà il giornalista e scrittore Oliviero La Stella.

La presenza di questi interlocutori restituisce il profilo di un appuntamento che nasce dall’incontro tra mondi culturali differenti, ma profondamente dialoganti, Alberto Cassani rappresenta infatti da anni una figura di riferimento nel panorama culturale dell’Emilia-Romagna e del Paese, protagonista di percorsi che hanno saputo coniugare visione, progettazione culturale e attenzione ai linguaggi del contemporaneo. Il dialogo con Simone Bruscia e Luigi De Angelis accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento che, a partire dal romanzo, offrirà spunti di riflessione su temi, linguaggi e prospettive del nostro tempo.

L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili



