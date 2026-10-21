Riccione, alla biblioteca il gruppo di lettura per ragazzi si veste di Halloween

Venerdì 30 ottobre torna il “Rifugio letterario Teen” con “Witchy Book Club!”

In perfetto clima di Halloween, tra atmosfere misteriose e storie di mostri e fantasmi, proseguono nel mese di ottobre gli appuntamenti alla Biblioteca comunale di Riccione (viale Lazio, 10) con il gruppo di lettura per ragazzi a cura dell’autrice e scrittrice Debora Grossi.

Per vivere al meglio la magia e il fascino della festa, il nuovo incontro del “Rifugio letterario Teen” è stato spostato a venerdì 30 ottobre, dalle ore 17:00 alle 18:00, nella sala conferenze della biblioteca.

Lo spazio è dedicato ai ragazzi dai 12 ai 16 anni, ma rimane aperto a tutti i giovani desiderosi di esplorare nuove storie. L’appuntamento, dal titolo “Witchy Book Club!”, sarà una speciale riunione a tema magico e stregato dedicata alle atmosfere di Halloween, dove la passione per la lettura incontrerà storie di streghe, misteri e leggende. L’incontro offrirà un’occasione per coltivare la lettura in modo libero e informale, scambiandosi opinioni, idee e suggerimenti in un ambiente accogliente, dove ogni voce trova spazio e ascolto.

Ad arricchire il pomeriggio ci saranno anche giochi e merenda per tutti. L’incontro è a ingresso libero e non richiede alcuna lettura preventiva.