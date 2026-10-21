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Riccione, alla biblioteca il gruppo di lettura per ragazzi si veste di Halloween

Venerdì 30 ottobre torna il “Rifugio letterario Teen” con “Witchy Book Club!”

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
21 ottobre 2026 12:20
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Riccione, alla biblioteca il gruppo di lettura per ragazzi si veste di Halloween -
Riccione
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In perfetto clima di Halloween, tra atmosfere misteriose e storie di mostri e fantasmi, proseguono nel mese di ottobre gli appuntamenti alla Biblioteca comunale di Riccione (viale Lazio, 10) con il gruppo di lettura per ragazzi a cura dell’autrice e scrittrice Debora Grossi.

Per vivere al meglio la magia e il fascino della festa, il nuovo incontro del “Rifugio letterario Teen” è stato spostato a venerdì 30 ottobre, dalle ore 17:00 alle 18:00, nella sala conferenze della biblioteca.

Lo spazio è dedicato ai ragazzi dai 12 ai 16 anni, ma rimane aperto a tutti i giovani desiderosi di esplorare nuove storie. L’appuntamento, dal titolo “Witchy Book Club!”, sarà una speciale riunione a tema magico e stregato dedicata alle atmosfere di Halloween, dove la passione per la lettura incontrerà storie di streghe, misteri e leggende. L’incontro offrirà un’occasione per coltivare la lettura in modo libero e informale, scambiandosi opinioni, idee e suggerimenti in un ambiente accogliente, dove ogni voce trova spazio e ascolto.

Ad arricchire il pomeriggio ci saranno anche giochi e merenda per tutti. L’incontro è a ingresso libero e non richiede alcuna lettura preventiva.

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