Riccione, alla Galleria del Centro della Pesa la mostra “Storie di mare, di spiaggia, di abissi”

Dal 26 giugno al 3 ottobre in esposizione i 130 libri donati dalla Bologna Children’s Book Fair alla Biblioteca comunale

Nasce da un grande gesto di generosità, grazie al quale la città di Riccione si inserisce nel ricco panorama della letteratura internazionale per ragazzi, la mostra "Storie di mare, di spiaggia, di abissi" che aprirà i battenti il prossimo venerdì 26 giugno alle ore 10:00 presso la Galleria del Centro della Pesa.

In occasione della terza edizione di Off Fair, la Bologna Children’s Book Fair ha infatti deciso di donare alla Biblioteca comunale di Riccione un prezioso patrimonio di centotrenta libri a tema marino. Si tratta nello specifico di straordinari albi illustrati provenienti da tutto il mondo – con volumi in arrivo, tra gli altri, da paesi come Corea, Giappone, Australia e America del Sud – caratterizzati da meravigliose illustrazioni. La raccolta, unica nel suo genere, affianca a questi capolavori anche racconti, poesie, testi di divulgazione scientifica e silent book che compongono una costellazione di storie scritte in tantissime lingue diverse. Un nucleo letterario importante che mette al centro il mare in ogni sua sfumatura: superficie vibrante, spiaggia d'incontri e abisso misterioso.

Da questa straordinaria donazione sono stati selezionati alcuni dei volumi più significativi per dare vita a una speciale installazione nella galleria della biblioteca. Lo spazio è stato concepito per essere aperto e accessibile a tutti, configurandosi come un luogo dove i libri e le loro splendide tavole illustrate possono essere liberamente sfogliati e consultati dai visitatori. La mostra rappresenta un invito a immergersi a pieno tra le pagine, superando ogni tipo di confine linguistico per tuffarsi nell'immaginario universale del mare.

L'esposizione, curata direttamente dalla Biblioteca comunale rimarrà aperta al pubblico a ingresso libero dal 26 giugno fino al 3 ottobre 2026.



