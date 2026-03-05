Riccione alla ITB di Berlino per rafforzare la promozione turistica internazionale

Il Comune ha partecipato alla fiera mondiale del turismo ITB Berlin insieme a operatori locali e al consorzio Promhotels Riccione.

Il Comune di Riccione ha partecipato alla ITB Berlin, una delle più importanti fiere turistiche mondiali dedicate agli incontri business tra domanda e offerta del settore che si è svolta a Berlino dal 3 al 5 marzo. L’evento rappresenta un appuntamento di riferimento per il turismo internazionale con oltre 100.000 visitatori, più della metà provenienti dall’estero, 5.800 espositori da tutto il mondo e circa 2.700 giornalisti accreditati.

All’interno del Padiglione Italia, coordinato da Enit e con la partecipazione di 225 aziende tra regioni e operatori privati, erano presenti anche diversi operatori della destinazione Riccione, a partire dal consorzio Promhotels Riccione, impegnato nella promozione dell’offerta turistica della città.

Per l’amministrazione comunale ha partecipato alla manifestazione il presidente del Consiglio comunale Simone Gobbi che ha preso parte a tutte e tre le giornate della fiera, incontrando operatori, buyer internazionali e stakeholder del settore turistico.

“La partecipazione alle grandi fiere internazionali del turismo è un passaggio strategico per sostenere il lavoro degli operatori del territorio e per consolidare i rapporti con i mercati esteri – ha dichiarato Gobbi –. Occasioni come ITB Berlino permettono un confronto diretto con buyer e operatori e rappresentano uno strumento concreto per rafforzare la promozione della nostra destinazione”.

Nel corso della permanenza a Berlino, Gobbi ha partecipato alla serata istituzionale organizzata da Enit presso l’Ambasciata d'Italia a Berlino, evento che ha riunito rappresentanti delle regioni italiane e operatori accreditati alla fiera. In questa occasione il presidente ha approfondito con i responsabili di Enit possibili collaborazioni per rafforzare la promozione della riviera sui mercati di prossimità.

“Il mercato tedesco resta strategico per il turismo della riviera – ha proseguito Gobbi –. È fondamentale continuare a promuovere Riccione in Germania, soprattutto oggi che possiamo contare su nuove opportunità di collegamento: dai voli diretti su Rimini e Bologna ai treni che collegano direttamente il centro Europa con la nostra costa”.

Un ruolo sempre più importante nel consolidare l’attrattività turistica della riviera romagnola è infatti svolto dai collegamenti ferroviari e aerei. I treni Railjet, operati da Deutsche Bahn e ÖBB, torneranno a collegare Monaco alla riviera romagnola dalla Pasqua fino a ottobre con fermate anche a Riccione. A questo si aggiunge il ritorno dei voli tra Germania e l’aeroporto internazionale “Federico Fellini”, con il collegamento da e per Colonia previsto dall’estate 2026.