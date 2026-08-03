Riccione, Angelini: "Grazie alle forze dell'ordine per la chiusura del minimarket"

La sindaca ringrazia questore, carabinieri e polizia locale dopo la sospensione di 15 giorni per vendita di alcol ai minori

La sindaca di Riccione Daniela Angelini ringrazia il Questore di Rimini, l'Arma dei Carabinieri e la Polizia locale per l'operazione che ha portato alla chiusura per 15 giorni di un minimarket del quartiere Alba. Un provvedimento che, sottolinea l'amministrazione comunale, rappresenta una risposta concreta alle segnalazioni dei residenti e conferma la linea di fermezza nel contrasto all'illegalità commerciale e nella tutela dei più giovani.

La sospensione della licenza è stata disposta dal Questore al termine di una serie di controlli che hanno accertato ripetute violazioni da parte dell'esercizio commerciale, tra cui la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche a clienti minorenni e irregolarità in materia di sicurezza. L'attività investigativa è stata condotta dalla Polizia locale di Riccione, che ha contestato tre distinti episodi di vendita di alcolici a minorenni. Una condotta ritenuta incompatibile con le norme poste a tutela della salute dei giovani e della prevenzione dell'abuso di alcol.

L'operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio promosso dall'amministrazione comunale. Da venerdì scorso sono infatti entrati in servizio i nuovi street tutor, impegnati nelle aree del quartiere Alba, lungo viale Dante e in viale Ceccarini con compiti di prevenzione, mediazione sociale e supporto al presidio del territorio durante le ore serali. L'obiettivo è rafforzare il monitoraggio delle zone più frequentate della città, affiancando il lavoro della Polizia locale e delle forze dell'ordine nella prevenzione delle criticità legate alla movida, compresa la vendita irregolare di alcolici.

"Desidero rivolgere un plauso sincero e un profondo ringraziamento al Questore, all'Arma dei Carabinieri e alla nostra Polizia locale per la determinazione e la professionalità dimostrate in questa operazione», dichiara la sindaca Daniela Angelini. «La sospensione dell'attività trasmette un messaggio chiaro: la tutela dei nostri ragazzi e la sicurezza pubblica vengono prima di qualsiasi interesse economico. L'avvio del servizio degli street tutor nel quartiere Alba, in viale Dante e in viale Ceccarini conferma la volontà di coniugare prevenzione, presenza sul territorio e rigore sanzionatorio".

La prima cittadina ha infine rivolto un ulteriore ringraziamento ai cittadini che, attraverso le loro segnalazioni, hanno contribuito all'attività di controllo, evidenziando come la collaborazione tra istituzioni e comunità sia fondamentale per garantire sicurezza, decoro e qualità della vita a Riccione.