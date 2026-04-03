Riccione, aperta la nuova pista ciclopedonale di viale Bellini. Aumenteranno gli spazi verdi

La sindaca: "I disagi temporanei legati ai lavori sono il segno di un cambiamento profondo e necessario"

Da questa mattina (venerdì 3 aprile) è aperta la nuova passeggiata ciclopedonale di viale Bellini, nel tratto compreso tra i viali Dante e Tasso. Dopo le festività pasquali si procederà al completamento dell’opera con la posa delle panchine e la piantumazione di nuove alberature e arbusti nel percorso del “giardino della pioggia” ideato per smaltire e filtrare naturalmente le acque meteoriche, con la prevista piantumazione di 15 nuove alberature e circa 700 arbusti, per separare la strada e il nuovo tracciato ciclopedonale. Complessivamente, l’area verde passerà dagli attuali 70 metri quadrati a circa 250 metri quadrati. Ultimati inoltre i lavori alla nuova pubblica illuminazione.

L’intervento si inserisce nella riqualificazione avviata lungo viale Bellini, nel tratto compreso tra viale Dante e il sottopasso ferroviario fino a viale dei Mille, dove è già stata realizzata la sostituzione di circa 1.100 metri quadrati di asfalto con una nuova pavimentazione drenante in calcestruzzo. "Questa soluzione innovativa garantisce una capacità di assorbimento pari a 200 litri per metro quadrato al minuto, contribuendo a ridurre significativamente il deflusso superficiale delle acque meteoriche anche durante eventi climatici intensi. La pavimentazione è inoltre realizzata con materiali inerti riciclati", spiega l'amministrazione comunale, che aggiunge: "Sono lavori nell’ambito della più ampia riqualificazione del Rio Melo, un progetto strategico che punta a creare un’infrastruttura verde e blu per la città, finanziata con 1,3 milioni di euro attraverso bando regionale"

“Con l’apertura di questo nuovo tratto ciclopedonale prosegue concretamente il percorso di trasformazione di Riccione, interessata in questi mesi da cantieri strategici destinati a cambiarne profondamente il volto – aggiungono la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola –. Si tratta di una visione complessiva che mette al centro la qualità degli spazi pubblici della città, la sostenibilità ambientale e una nuova idea di città più vivibile e accogliente. Viale Bellini è un esempio tangibile di questo approccio: da semplice asse urbano si trasforma in uno spazio condiviso, sicuro e verde. Allo stesso tempo, i cantieri in corso lungo il porto canale, su viale Parini e nell’ambito della riqualificazione del Rio Melo rappresentano tasselli fondamentali di un disegno più ampio, che punta a riconnettere mare, acqua e città, restituendo continuità agli spazi e creando nuove opportunità di socialità e mobilità dolce. I disagi temporanei legati ai lavori sono il segno di un cambiamento profondo e necessario, che porterà benefici duraturi per residenti, attività economiche e turisti”.