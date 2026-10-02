Riccione, aperte le domande per presidenti e scrutatori di seggio

C'è tempo fino al 31 ottobre per l'albo dei presidenti e fino al 30 novembre per quello degli scrutatori. Le richieste possono essere presentate anche online

Sono aperte a Riccione le iscrizioni e le richieste di cancellazione dagli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Gli elenchi vengono aggiornati ogni anno e raccolgono i nominativi dei cittadini che possono svolgere questi incarichi durante le consultazioni elettorali.

Per chi vuole entrare nell'albo dei presidenti di seggio la scadenza è fissata al 31 ottobre. Tra i requisiti richiesti c'è il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Alla domanda devono essere allegati una copia del titolo di studio e un documento d'identità valido. Più tempo, invece, per gli aspiranti scrutatori. In questo caso le richieste dovranno essere presentate entro il 30 novembre. Possono fare domanda i cittadini elettori del Comune di Riccione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Le domande possono essere inviate direttamente online attraverso il portale del Comune, oppure trasmesse via posta elettronica. È possibile anche consegnare la documentazione a mano all'ufficio Urp o inviarla per posta. In ogni caso è necessario allegare la copia di un documento d'identità in corso di validità. Moduli e indicazioni per la presentazione delle richieste sono disponibili sul sito del Comune di Riccione.