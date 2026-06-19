Riccione, aperto il nuovo parcheggio dell’ex Dancing Sirenella: oltre 100 posti auto per l’estate

Attiva da questa mattina l’area di sosta tra i viali San Francesco, Oriani e D’Azeglio

È aperto da questa mattina il parcheggio dell'ex Dancing Sirenella, situato tra i viali San Francesco, Oriani e D'Azeglio.

La nuova area di sosta mette a disposizione oltre 100 posti auto e sarà attiva fino al 30 settembre, contribuendo a rafforzare l'offerta di parcheggi a servizio della zona Marano durante la stagione estiva.

L'apertura del parcheggio si inserisce nel piano di potenziamento della sosta predisposto dall'amministrazione comunale in vista dei mesi di maggiore afflusso turistico, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità e aumentare le opportunità di parcheggio nelle aree più frequentate della città. La sosta è a pagamento con una tariffa di 1,20 euro all'ora, con la possibilità di sottoscrivere abbonamenti mensili.

“Con l'apertura del parcheggio dell'ex Dancing Sirenella aggiungiamo un ulteriore tassello al lavoro svolto negli ultimi mesi per ampliare l'offerta di sosta in città durante l'estate – dichiara l'assessore ai Lavori pubblici Simone Imola –. Questa nuova area arriva dopo la realizzazione dei due parcheggi a fianco dell'ex Colonia Mater Dei e del nuovo parcheggio di viale San Gallo, realizzato dal Club del Sole e ceduto al Comune, incrementando in questo modo la disponibilità di sosta pubblica gratuita nella zona. A questi si aggiunge il parcheggio di viale Paolieri, lungo il porto canale, aperto già dal mese di aprile, che mette a disposizione 118 posti auto illuminati. Con questi interventi continuiamo a rafforzare il sistema della sosta pubblica per residenti, lavoratori e visitatori, migliorando l'accessibilità delle diverse zone della città”.





