Riccione, approvato il nuovo regolamento per i contributi al territorio: più trasparenza e programmazione

Avvisi annuali, criteri di merito e nuova disciplina per benefici indiretti e patrocinio

Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento per il sostegno al territorio, segnando un profondo rinnovamento rispetto al passato e unificando le vecchie discipline del 1990 e del 2008.

La principale novità risiede nell'introduzione di una programmazione certa per l'amministrazione, che d'ora in avanti opererà attraverso avvisi pubblici annuali approvati entro il mese di febbraio. L'accesso ai fondi pubblici sarà guidato da criteri oggettivi che premieranno il merito, l'affidabilità e l'originalità dei progetti nei settori del turismo, del sociale, della cultura, dello sport e dell'ambiente.

Trasparenza sui benefici indiretti

Un cambiamento radicale riguarda la completa regolamentazione dei benefici cosiddetti "indiretti". Tutti quegli aiuti logistici e strutturali che non si traducono in contributi in denaro – come la concessione gratuita o agevolata di sale comunali, impianti, transenne, palchi, forniture energetiche o l'esenzione dai canoni di occupazione del suolo pubblico – vengono per la prima volta formalmente disciplinati, quantificati economicamente e sottoposti agli stessi rigorosi controlli previsti per i finanziamenti monetari. Viene inoltre riscritta la disciplina del patrocinio gratuito, che rappresenta un riconoscimento ufficiale e impone l'uso corretto dello stemma istituzionale.

La selezione premierà la capacità delle associazioni di fare rete: i progetti condivisi da più realtà che collaborano in modo integrato otterranno un punteggio maggiore. Restano invece tassativamente esclusi da qualsiasi beneficio i partiti politici, le liste civiche, i sindacati, le associazioni di categoria e chiunque abbia debiti o contenziosi aperti con il Comune.

Corsia preferenziale per chi fa squadra nei quartieri

Il regolamento introduce importanti novità anche per il commercio e l'identità locale, offrendo una corsia preferenziale ai progetti capaci di fare rete attraverso i sei Comitati d’Area cittadini (Paese, Abissinia, Ceccarini, Dante-Alba, Tasso-Marano e San Lorenzo), che vengono ufficialmente riconosciuti per la prima volta in un testo normativo comunale. Composti da almeno trenta operatori commerciali e artigianali, questi comitati avranno un ruolo centrale nella proposta di eventi coordinati per rilanciare l'economia dei quartieri e rendere l'offerta turistica più attraente. Grandi novità toccano anche lo sport di base e dilettantistico: i sostegni saranno orientati da un lato a grandi manifestazioni nazionali e internazionali capaci di richiamare visitatori, e dall'altro a programmi motori inclusivi per scuole, giovani, anziani e disabili, per abbattere ogni barriera.

L'alleanza per il benessere collettivo

La sindaca Daniela Angelini, che ha fortemente voluto questo nuovo regolamento, esprime soddisfazione per l'approvazione del testo, evidenziando il valore politico del nuovo corso impresso alla gestione delle risorse pubbliche : “Con questo regolamento la città compie una scelta di campo chiara, che mette al centro il protagonismo diffuso della nostra comunità e la cooperazione strategica tra il settore pubblico e le forze vive del territorio. Non si tratta semplicemente di riorganizzare pratiche burocratiche o criteri di spesa, ma di dare una veste solida e stabile all'alleanza tra l'amministrazione, il mondo del terzo settore, le associazioni sportive e i commercianti uniti nei comitati d'area. Sostenere chi organizza attività culturali, sociali o di promozione turistica significa scommettere sul benessere collettivo e sulla qualità della vita dei residenti e degli ospiti. Questo strumento valorizza il merito, l'innovazione e la capacità di fare squadra, superando la logica dei contributi a pioggia del passato a favore di una progettualità integrata e coerente con le linee di mandato. Più trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche si traduce in una maggiore equità sociale e in un territorio più coeso, sicuro e attrattivo sul piano internazionale”.





