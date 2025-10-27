Riccione apre il bando Tari 2025 per famiglie in difficoltà

Riduzioni ed esenzioni per cittadini con basso reddito, pensionati, invalidi e nuclei con lavoratori in difficoltà

È stato pubblicato il bando per le agevolazioni e le esenzioni Tari 2025 del Comune di Riccione, che sarà aperto da giovedì 30 ottobre al 30 dicembre 2025 compreso. Il provvedimento consente ai cittadini che si trovano in condizioni economiche disagiate di richiedere una riduzione o un’esenzione sulla tassa rifiuti, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale nel sostenere le famiglie più fragili e nel promuovere politiche fiscali eque e inclusive.

Il bando stabilisce diverse condizioni di accesso in base alla situazione familiare e al reddito. Le agevolazioni riguardano esclusivamente l’utenza domestica dell’abitazione di residenza e di una eventuale pertinenza.

Potranno presentare domanda, ad esempio, i pensionati ultrasessantacinquenni o gli invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, purché in possesso di un indicatore Isee non superiore a 18.500 euro, anche se vivono soli, con un coniuge pensionato o con figli minori a carico. Sono inoltre previste agevolazioni per i nuclei familiari con un reddito Isee fino a 10.300 euro, con priorità per chi è titolare di un contratto di locazione per l’abitazione di residenza, e per i lavoratori dipendenti con Isee fino a 14.800 euro, anche in questo caso con priorità per gli affittuari.

Un’attenzione particolare è riservata alle famiglie numerose, con quattro o più componenti, che abbiano un reddito da lavoro dipendente e un valore Isee compreso tra 14.801 e 16.000 euro, a condizione che siano titolari di contratto di affitto. Rientrano tra i beneficiari anche i nuclei in cui vi siano lavoratori in difficoltà, con un Isee fino a 25.000 euro, nei casi in cui uno o più componenti risultino disoccupati da almeno due mesi, in cassa integrazione o con una riduzione dell’orario di lavoro pari almeno al 20%.

Per le categorie a più alto rischio di disagio economico, il Comune ha stanziato fondi dedicati: 35.000 euro per la seconda e 35.000 euro per la terza categoria, mentre per le altre categorie verrà applicato un principio di flessibilità nella gestione delle risorse, in modo da garantire un’equa distribuzione dei contributi disponibili.

Il beneficio sarà erogato sotto forma di riduzione o esenzione della tassa dovuta per l’anno 2025. In particolare, per chi non usufruirà del Bonus sociale rifiuti ARERA, che consiste in uno sconto del 25% sulla tassa rifiuti per i cittadini in condizioni disagiate, è prevista una riduzione o esenzione del 100% della Tari, oppure la possibilità di compensare eventuali debiti pregressi. Per chi invece beneficerà del bonus ARERA, la riduzione sarà del 75%, sempre con possibilità di compensazione. È inoltre confermata, anche per il 2025, la possibilità di sospendere il pagamento delle rate Tari per coloro che hanno già usufruito delle agevolazioni nel 2024 e intendono presentare nuova domanda per l’anno in corso.

Le domande potranno essere presentate dal 30 ottobre al 30 dicembre 2025, secondo le modalità indicate nel bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Riccione all’indirizzo www.comune.riccione.rn.it.

Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza nella compilazione della domanda, i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio Tributi contattando il numero 0541 608111 o scrivendo all’indirizzo [email protected]. È inoltre possibile inviare la documentazione tramite PEC all’indirizzo [email protected].