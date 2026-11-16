Riccione, apre il nuovo emporio solidale: la spesa è gratuita per le famiglie in difficoltà

Inaugurata la struttura di viale Busseto, accanto al Playhall. Si parte sabato 21 novembre: accesso per i residenti da almeno un anno con Isee entro 10.140 euro.

Gli scaffali sono quelli di un piccolo market di quartiere, ma alla cassa non si paga. A Riccione ha aperto il nuovo emporio solidale, uno spazio pensato per aiutare le famiglie che attraversano un periodo di difficoltà economica, lasciando loro la possibilità di scegliere in autonomia i prodotti di cui hanno bisogno.

Il taglio del nastro si è svolto sabato 14 novembre nella sede di viale Busseto 10, accanto al Playhall "Massimo Pironi". All'inaugurazione erano presenti la sindaca Daniela Angelini, il viceprefetto Giuseppe Mario Puzzo, il vicario generale della Diocesi di Rimini don Maurizio Fabbri e l'assessora ai Servizi alla persona Marina Zoffoli, insieme ai rappresentanti delle associazioni e ai volontari che seguiranno il servizio. Il funzionamento è semplice: niente denaro contante, ma una tessera a punti che viene ricaricata ogni mese in base alla composizione del nucleo familiare. Chi ne ha diritto potrà entrare e fare la spesa gratuitamente, scegliendo direttamente dagli scaffali i beni necessari.

Per accedere al servizio bisogna essere residenti a Riccione da almeno dodici mesi e avere un Isee non superiore a 10.140 euro, soglia individuata dal Ministero del Lavoro. La richiesta può essere presentata direttamente al centro di ascolto all'interno dell'emporio, oppure attraverso le Caritas parrocchiali e lo Sportello sociale del Comune. L'attività partirà sabato 21 novembre. Prima di poter utilizzare la tessera, ogni beneficiario incontrerà mensilmente gli operatori del centro di ascolto, che seguiranno il percorso e offriranno un supporto anche nella gestione della spesa. Una volta completato l'accesso, il market sarà aperto il martedì dalle 9 alle 11.30 e il giovedì dalle 15.30 alle 18. La gestione è affidata alla Consulta della solidarietà di Riccione Odv, che coordina 14 associazioni e cinque Caritas parrocchiali. La struttura, rinnovata e diventata parte del patrimonio comunale, potrà contare sul lavoro quotidiano di decine di volontari. Per chi si trova in difficoltà, da sabato ci sarà un nuovo luogo a cui rivolgersi, con la possibilità di riempire il carrello senza dover passare dalla cassa.