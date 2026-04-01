Riccione apre la nuova pista ciclopedonale: si pedala già prima di Pasqua

Tra il ponte romano e viale Romagna, 1,8 km di percorso sicuro per sport, scuola e quartieri

Entro Pasqua sarà completato il primo tratto della nuova pista ciclopedonale tra il ponte romano e viale Romagna: già nelle prossime settimane sarà possibile percorrerlo in bicicletta o a piedi in totale sicurezza.

Per consentire la conclusione dei lavori, giovedì 2 e venerdì 3 aprile, in coincidenza con la chiusura delle scuole e quindi in giornate a minor impatto sulla viabilità, viale Romagna nel tratto compreso tra la Statale 16 e viale Forlimpopoli, sarà interessato dalla chiusura alternata delle corsie (giovedì quella in direzione mare e venerdì quella in direzione monte) per la realizzazione di un nuovo attraversamento ciclopedonale.

Dopo Pasqua si procederà alla posa della segnaletica verticale e orizzontale, comprese le ultime opere di finitura e la colorazione di sicurezza del nuovo percorso ciclopedonale. I lavori proseguiranno quindi con il secondo tratto: a partire da viale Romagna, il percorso attraverserà l'area verde costeggiando la SS16 fino a raggiungere il percorso ciclopedonale esistente in prossimità dello Stadio del Baseball.

Il progetto: 1,8 chilometri per connettere sport, scuola e quartieri

L'intervento rientra nel progetto 'Piste ciclabili a collegamento della zona mare con gli impianti sportivi e ricucitura della rete ciclabile esistente', un percorso che sta diventando realtà visibile e che sta ridisegnando le connessioni tra il centro sportivo, il polo scolastico e il quartiere San Lorenzo. La pista avrà una larghezza di 2,5 metri e una lunghezza complessiva di circa 1,8 chilometri, includendo il tratto già realizzato sulla rampa di viale Bologna.

Nel suo sviluppo complessivo, il tracciato partirà da viale Giulio Cesare, all'altezza del ponte romano accanto al cimitero vecchio, e proseguirà in direzione Rimini fino al Centro sportivo. Da qui una bretella dedicata si collegherà al quartiere San Lorenzo, mentre il percorso principale continuerà costeggiando lo Stadio del Baseball e lo Stadio del Nuoto, raggiungerà il Parco della Resistenza attraverso viale Montebianco e completerà l'anello con il Giardino Perlasca. L'obiettivo è rendere la mobilità dolce una scelta sempre più concreta, sicura e accessibile per residenti e visitatori.

“Questo primo tratto di pista ciclopedonale è un passo concreto verso una Riccione più connessa e più vivibile - affermano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola - . Stiamo costruendo un sistema di mobilità dolce che non è fatto di segmenti isolati, ma di un percorso pensato per tenere insieme lo sport, la scuola, i quartieri e il verde. Ogni metro di pista completato è un'alternativa reale all'auto, un investimento sulla qualità della vita e sulla sicurezza di chi si muove a piedi o in bicicletta. Il cantiere avanza con metodo e il fatto di poter aprire questo tratto già prima di Pasqua è la conferma che si può fare bene e in tempi certi”.



