Riccione: Aquafan sfida il caldo torrido con tre aperture no stop fino alle 23

Dj set a bordo piscina il 13 e il 18 agosto. "The Long Sunset" il 20 agosto

Scivoli giorno e notte, sole, piscine, musica e relax. Questa è la giusta formula per superare afa e caldo torrido in questa estate 2026, all’Aquafan di Riccione. Il parco acquatico sta registrando migliaia di presenze ogni giorno e in una stagione segnata da temperature straordinariamente elevate, dimostra ancora una volta di saper ascoltare e rispondere in tempo reale alle esigenze del territorio. Per offrire un’oasi di refrigerio e divertimento continuo a turisti, residenti ed escursionisti, il parco ha deciso di regalare al suo pubblico tre giornate di apertura no-stop, estendendo l'orario dalle 10:00 fino alle 23:00. Un'occasione unica per vivere l'adrenalina degli scivoli e il relax delle piscine anche al tramonto e sotto le stelle, con due formule di intrattenimento pensate per accompagnare i visitatori dall'alba alla notte. "Siamo costantemente in ascolto del territorio e delle richieste di chi sceglie la Riviera per le proprie vacanze o per una singola giornata di svago – dichiara Patrizia Leardini, Coo di Costa Edutainment – questa è stata un’estate caratterizzata da un caldo torrido straordinario e abbiamo voluto dare un segnale forte e concreto offrendo ben 3 aperture serali. Abbiamo pensato a due formule diverse per intercettare i gusti di tutto il pubblico. È il nostro modo per regalare ai visitatori in questo agosto più tempo per stare insieme e divertirsi in totale sicurezza".

Le prime due aperture speciali per Aquafan giorno e notte, sono in programma Giovedì 13 e Martedì 18 agosto. L'esperienza classica del parco si prolunga senza interruzioni. Accanto alle animazioni diffuse del giorno e alla possibilità di continuare a scivolare fino alle 22:30, il cuore pulsante della serata sarà la Piscina Onde dalle 20:30, con un coinvolgente dj set a bordo vasca, fino all'orario di chiusura. La terza data celebrerà il clou di fine agosto con il format The Long Sunset. L’ultimo appuntamento con il Pool Party al tramonto in Piscina Onde (dalle ore 17:00), soprese e musica. Negli spazi Walky Cup si terrà poi l’ultima tappa WalkyFan, il reality con dirette TikTok. Sul palco arriverà il team Giuse360, V3nom e Bise, tra famosi creator e youtuber che si sfideranno e coinvolgeranno il pubblico in una giornata ricca di colpi di scena. Le sorprese per il mese di agosto non finiscono qui. Saranno due gli appuntamenti con il festival Maxibon Music Wave di giorno, il martedì alle 14.30 in Piscina Onde. L’11 Agosto sarà la volta di Welo, il 18 agosto quella di Angie.