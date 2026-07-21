Riccione, arriva la mototerapia in mare: sport e inclusione senza barriere

Sabato 8 agosto dal porto cittadino l’iniziativa del progetto “3zero3 No Limits” con Croce Rossa, Lega Navale e 3zero3 Racing Team

Una giornata dedicata allo sport, all’inclusione e al divertimento senza barriere: sabato 8 agosto, a partire dalle 14:30 dal porto di Riccione, appuntamento con la mototerapia in mare.

L’iniziativa è organizzata dalla Croce rossa italiana Comitato locale di Riccione in collaborazione con 3zero3 Racing Team e Lega navale italiana sezione di Riccione e con il patrocinio del Comune di Riccione.

L’obiettivo del progetto è semplice ma ambizioso: regalare sorrisi, creare ricordi indelebili e dimostrare che non esistono sogni impossibili quando passione, volontariato e solidarietà lavorano insieme.

Alla giornata in mare prenderanno parte i volontari della Croce rossa di Riccione e Pesaro, i Vigili del Fuoco di Rimini, i volontari della Lega Navale Italiana – Sezione di Riccione e il campione del mondo di moto d’acqua Manuel Reggiani, che metterà la propria esperienza e passione al servizio dei ragazzi partecipanti.

L’evento nasce dal progetto “3zero3 No Limits”, un’iniziativa fondata sui valori dell’uguaglianza, dell’inclusione e della condivisione. Attraverso la mototerapia, bambini, ragazzi e persone con disabilità avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica, ricca di emozioni, superando per un giorno quei limiti che troppo spesso vengono imposti dalle condizioni di vita o dai pregiudizi della società.

La mototerapia rappresenta molto più di un semplice momento ricreativo: numerosi studi ne hanno evidenziato i benefici sul piano psicologico, emotivo e relazionale, contribuendo al benessere della persona e della famiglia. Per questo motivo, il progetto si propone di offrire occasioni continuative durante tutto l’anno, sia in mare sia su strada, affinché queste esperienze diventino parte di un autentico percorso di inclusione. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare all’iniziativa per condividere un pomeriggio all’insegna dell’inclusione, dello sport e della vicinanza alle persone più fragili, sostenendo un progetto che mette al centro la dignità, il coraggio e la voglia di vivere senza limiti.

“Siamo molto orgogliosi di sostenere iniziative come questa in cui passione, volontariato, impegno sociale e solidarietà lavorano insieme per uno scopo unico: la promozione dell’inclusione – sottolinea l’assessore allo Sport, Simone Imola –. Lo sport è da sempre un potente motore di inclusione e vedere la nostra comunità unita per realizzare progetti di così grande valore umano è la testimonianza più bella del potere della rete di solidarietà che unisce la nostra città”.



