Riccione, arriva la nazionale di volley femminile Under 16: le azzurrine sfideranno la Polonia

La partita, a ingresso gratuito, verrà giocata martedì 24 giugno alle ore 18

Sarà Riccione a ospitare l’ultima e attesissima tappa del tour romagnolo della nazionale giovanile di pallavolo femminile. L’appuntamento è per martedì 24 giugno, alle ore 18, alla Palestra Fontanelle, dove la nazionale Under 16 italiana affronterà le pari età della Polonia in un’amichevole di altissimo livello. L’ingresso è gratuito, un’occasione perfetta per vivere da vicino il grande sport e tifare per il futuro del volley azzurro.

L’incontro di Riccione chiude un’intensa settimana di sfide tra Italia e Polonia, iniziata il 18 giugno, che ha portato il meglio del volley giovanile internazionale in Romagna. Sei le amichevoli totali, tre riservate alla categoria Under 19 e tre all’Under 16, con tappe a Rimini, Cesena, San Giovanni in Marignano e, appunto, Riccione.