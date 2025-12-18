Riccione, arriva la slitta che permette alle persone disabili di pattinare in sicurezza

Sarà disponibile presso l'Ice Park di Piazzale Roma

La pista di pattinaggio di Riccione diventa inclusiva grazie al Polar Park, il brevetto che permette anche alle persone con disabilità di vivere l’esperienza del pattinaggio sul ghiaccio in totale sicurezza. Si tratta di una sorta di slitta su lame, montata su due binari, sulla quale si accede con la propria sedia a rotelle tramite piccole rampe; una volta posizionati, due cinghie a cremagliera garantiscono la stabilità. Da quel momento, lo scorrere sincronizzato della slitta restituisce la sensazione autentica di pattinare, permettendo di condividere l’esperienza insieme a tutti gli altri. Polar Park sarà disponibile all'ice Parka di Piazzale Roma, la pista di 1650 metri quadrati allestita in occasione delle festività 2025-2026. “L’inclusione non è uno slogan, ma un impegno concreto che deve tradursi in azioni quotidiane. Con il Polar Park dimostriamo che è possibile progettare esperienze pensate davvero per tutti, senza distinguere e senza escludere. Offrire anche alle persone con disabilità la possibilità di vivere la magia del pattinaggio significa garantire pari opportunità di partecipazione alla vita della città, soprattutto in un periodo speciale come il Natale, che per sua natura dovrebbe unire e accogliere”, le parole dell'assessora Marina Zoffoli. “Il Natale a Riccione è un’esperienza diffusa che attraversa tutta la città e coinvolge residenti e visitatori in un’atmosfera festosa e immersiva. Questa iniziativa inedita supporta il turismo accessibile e senza barriere, permettendo anche alle persone con disabilità di essere parte attiva di questa magia, vivendo l’emozione unica della pista di pattinaggio insieme a tutti gli altri. Un’esperienza che non deve essere considerata eccezionale, ma che dovrebbe diventare la regola: un modello di accoglienza e inclusione che rafforza l’identità turistica di Riccione come città aperta, sensibile e attenta alle persone”, aggiunge l'assessore al turismo Mattia Guidi.