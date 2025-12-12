Riccione: arriva una slitta speciale, anche le persone disabili potranno pattinare sul ghiaccio

Il dispositivo consiste in una slitta su lame, montata su due binari, che permette di salire con la propria sedia a rotelle tramite piccole rampe

A Riccione il Natale è nel segno dell’inclusione. Per la prima volta, grazie al brevetto Polar Park, anche le persone con disabilità potranno pattinare sul ghiaccio in sicurezza e insieme a tutti. E’ questa una delle novità dell’edizione 2025 del Riccione Lungomare Ice Park in piazzale Roma. Una nuova formula che consente alle persone disabili di poter finalmente provare la sensazione di pattinare, scivolando, insieme alle persone normodotate in massima sicurezza e divertimento. Il dispositivo consiste in una slitta su lame, montata su due binari, che permette di salire con la propria sedia a rotelle tramite piccole rampe; una volta a bordo, si viene bloccati da due cinghie a cremagliera. In questo modo si viene spinti insieme alla slitta dando la sensazione di poter pattinare sul ghiaccio. L'iniziativa sarà presentata alla stampa giovedì 18 dicembre, alle 11, in piazzale Roma.