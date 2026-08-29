Riccione, arrivano due nuove casette per i rifiuti

Saranno installate in viale Carpi e viale San Martino. In viale Sicilia verrà invece spostata quella già presente per migliorare decoro e fruibilità.

Due nuove casette ecologiche e una già esistente che cambia posizione. A Riccione si amplia la rete degli Ecoself, i punti di raccolta che permettono ai cittadini di conferire i rifiuti anche nei giorni in cui non è previsto il passaggio della raccolta porta a porta.

La Giunta comunale ha approvato l'installazione di due nuove strutture, che saranno collocate nel parcheggio di viale Carpi, al servizio della zona sportiva dove si trovano Play Hall, piscina comunale e stadio Nicoletti, e nel parcheggio di viale San Martino, nei pressi del cavalcavia sopra viale G. da Verrazzano.

Le nuove casette andranno ad aggiungersi ai quattro Ecoself già presenti in città: in viale XIX Ottobre, all'angolo con viale Panoramica, in viale Empoli, in viale Sicilia e nel parcheggio Neruda di viale D'Annunzio. Proprio in viale Sicilia è previsto un intervento sulla struttura già esistente.

L'Ecoself verrà infatti spostato dall'area vicina al sagrato della parrocchia Stella Maris a una posizione più defilata, ma sempre all'interno dello stesso parcheggio. L'obiettivo è ridurre l'impatto visivo sulla chiesa mantenendo la comodità del punto di raccolta per i residenti.

Le strutture, installate da Hera, funzionano come servizio aggiuntivo alla raccolta domiciliare. I cittadini possono utilizzarle anche quando non è previsto il ritiro secondo il calendario. I contenitori permettono di separare indifferenziato, carta, plastica e lattine, organico e vetro. Sono inoltre alimentati da pannelli fotovoltaici e dotati di sistemi di sanificazione e deodorizzazione.

La nuova organizzazione guarda anche a chi vive a Riccione solo per alcuni periodi dell'anno. Gli Ecoself consentono infatti di conferire i materiali prima di lasciare la città, una possibilità pensata in particolare per chi utilizza le seconde case.

"Con gli Ecoself, ognuno può conferire i propri rifiuti nei giorni e negli orari più congeniali alle proprie esigenze, senza vincolarsi esclusivamente ai passaggi del ritiro domiciliare", viene spiegato dall'amministrazione comunale.

Nel provvedimento viene però richiamata anche la necessità di evitare l'abbandono dei rifiuti attorno ai cestelli stradali. Il Comune invita quindi a rispettare le modalità di conferimento e chiede anche ai proprietari degli immobili sfitti o dati in locazione di comunicare agli inquilini le regole per la raccolta.

Con le due nuove installazioni, Riccione porta quindi a sei gli Ecoself presenti sul territorio, mentre quello di viale Sicilia viene riposizionato all'interno dello stesso parcheggio. Una rete pensata per rendere più flessibile il conferimento dei rifiuti, intervenendo allo stesso tempo sulla collocazione di uno dei punti già esistenti.