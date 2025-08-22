Riccione attiva un piano straordinario di pulizia dopo il maltempo

Il Comune e Hera hanno programmato interventi prioritari sulle vie con alberature, con possibile adeguamento in caso di nuovi eventi

In seguito all’intenso evento atmosferico che ha colpito il territorio comunale giovedì e nelle serate precedenti, il Comune di Riccione, in collaborazione con Hera, ha attivato un piano straordinario di spazzamento e pulizia delle strade, dove sono caduti moltissimi aghi di pino. L’obiettivo è ripristinare rapidamente le condizioni di decoro e sicurezza urbana.

Il piano di pulizia

Per tutta la notte, quattro squadre, composte da spazzatrici e operatori, lavoreranno sulle principali vie di scorrimento con l'obiettivo di completare la pulizia entro la fine della settimana.

Durante il giorno, tre squadre, sempre con spazzatrici e operatori, si concentreranno sulla viabilità secondaria, seguendo questo ordine di priorità:

Viabilità principale di scorrimento con alberature Viabilità secondaria con alberature Resto del territorio

L'Amministrazione comunale e Hera specificano che il piano potrebbe subire modifiche in caso di nuovi eventi atmosferici straordinari.