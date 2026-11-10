Riccione, avviso per il trasporto dei pazienti dializzati al Ceccarini

Il Distretto cerca un ente del Terzo settore per accompagnare i pazienti residenti nei 14 Comuni. A disposizione 77mila euro l’anno. Le candidature entro il 16 novembre.

Un servizio di trasporto per raggiungere l’ospedale e sottoporsi alle sedute di dialisi, rivolto a chi non dispone di un mezzo proprio o non può contare sul supporto della famiglia. Il Distretto socio-sanitario di Riccione ha pubblicato un avviso per individuare un ente del Terzo settore a cui affidare il servizio di accompagnamento dei pazienti al presidio ospedaliero Ceccarini.

La procedura è rivolta ad associazioni ed enti, singoli o riuniti in raggruppamento temporaneo, con esperienza documentata di almeno 12 mesi nel settore. Il servizio interesserà persone adulte e anziane residenti o domiciliate nei 14 Comuni del Distretto. Attualmente gli utenti sono 17, con una capacità stimata fino a 24 persone deambulanti oppure, in alternativa, 15 deambulanti e 6 non deambulanti. Il trasporto sarà di tipo sociale collettivo e non medicalizzato, quindi senza ricorso all’ambulanza. Gli accompagnamenti seguiranno turni fissi, diurni e pomeridiani, dal lunedì al sabato, in coordinamento con il reparto di dialisi.

L’ente incaricato dovrà disporre di almeno un mezzo omologato per il trasporto di persone con disabilità, dotato di pedana sollevatrice e sistemi di ancoraggio. Sono richiesti autisti qualificati e formati al primo soccorso. In caso di guasto o imprevisto, dovrà inoltre essere garantita la sostituzione del veicolo entro 60 minuti, per evitare interruzioni degli accompagnamenti. Il contributo previsto è di 77mila euro annui, a rimborso delle spese documentate. La convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2027, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno. Le risorse arrivano per 28.045 euro dal bilancio sanitario dell’Ausl Romagna e per 48.955 euro dal Fondo regionale per la non autosufficienza. Le manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate entro lunedì 16 novembre 2026, seguendo le modalità e utilizzando i moduli allegati all’avviso pubblicato sul sito del Comune di Riccione.