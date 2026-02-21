Riccione, avvocato a processo: 11 presunte truffe con finti investimenti in opere d’arte

Finti Van Gogh e investimenti fantasma: a processo il legale dei raggiri d’arte

Un avvocato riccionese di 55 anni è stato citato a giudizio dalla Procura di Rimini con l’accusa di aver messo in piedi un sistema di falsi investimenti nel mercato dell’arte. Secondo le indagini della Guardia di Finanza, tra il 2021 e il 2024 avrebbe convinto diversi clienti a versare decine di migliaia di euro per l’acquisto di quadri mai comprati, promettendo guadagni rapidi e sicuri.

In un caso una vittima avrebbe pagato oltre 25mila euro, in un altro 30mila, ricevendo solo un rimborso minimo. Contestate anche false comunicazioni su pratiche legali e risarcimenti mai esistiti.

L’uomo, sospeso dall’albo, dovrà comparire in tribunale il 18 maggio. Le vittime sono assistite dagli avvocati Enrico Graziosi ed Enrica Vasini; il 55enne è difeso da Massimiliano Orrù.