Riccione baciata dalla fortuna: al Lotto vinti oltre 27mila euro in due giorni

La fortuna fa tappa a Riccione e regala vincite per oltre 27mila euro nel giro di appena due giorni. Nei concorsi del Lotto di venerdì 6 e sabato 7 marzo, infatti, la città rivierasca è stata protagonista di due colpi significativi che contribuiscono al bilancio positivo dell’Emilia-Romagna.

Come riporta Agipronews, nella giornata di venerdì una giocata effettuata in Corso Fratelli Cervi ha fruttato una vincita di 16.625 euro, grazie a una combinazione centrata con tre ambi e un terno.

La fortuna ha poi fatto nuovamente tappa a Riccione il giorno successivo. Sabato 7 marzo, in una ricevitoria di Via Emilia, un giocatore ha centrato una Cinquina Simbolotto portando a casa 10.869 euro.

Nel complesso, le due vincite fanno salire a 27.494 euro il totale dei premi distribuiti a Riccione nel fine settimana.

La dea bendata ha comunque sorriso a tutta la regione: sempre sabato, a Bologna, presso il punto vendita situato nella Galleria Vialarga, sono stati vinti 10mila euro grazie anche in questo caso a tre ambi e un terno.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito complessivamente 5,9 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale dei premi assegnati dall’inizio del 2026 a 273 milioni di euro. Anche questa volta, una piccola parte della fortuna nazionale è passata dalla Riviera romagnola.