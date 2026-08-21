Riccione, Balera Verdemare, il gran finale si sposta a mercoledì 26

Ultimo appuntamento della rassegna itinerante del Comune di Riccione: in piazzale Aldo Moro musica folk, liscio e balli con Anna e Stefano

Il gran finale cambia giorno, ma non cambia la voglia di ballare. La Balera Verdemare, la rassegna itinerante del Comune di Riccione che durante l'estate ha portato il liscio e la musica folk nei quartieri della città, saluterà la stagione mercoledì 26 agosto in piazzale Aldo Moro, invece del consueto appuntamento del lunedì sera.

A chiudere il programma saranno Anna e Stefano, coppia nella vita e sul palco e tra i nomi legati alla tradizione della musica romagnola. Da oltre quarant'anni portano in giro un repertorio che affonda nel folklore locale, spaziando però anche tra generi diversi per coinvolgere un pubblico di tutte le età. L'appuntamento è pensato per residenti e turisti, con una serata dedicata alla musica, al ballo e alla tradizione romagnola. L'inizio del gran finale è fissato per mercoledì 26 agosto in piazzale Aldo Moro.