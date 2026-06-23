Riccione, bando per la gestione del bar al Parco della Resistenza: concessione di 5 anni

Pubblicata la procedura aperta: domande entro il 3 luglio su Intercent-ER. Il progetto punta a valorizzazione dell’area verde con servizi, pulizia e nuovi spazi fitness

È stata ufficialmente pubblicata la procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione del servizio bar presso il chiosco situato all'interno del Parco della Resistenza. Il Comune di Riccione ha formalizzato il percorso per l'assegnazione della struttura, che avrà una durata complessiva di cinque anni decorrenti dalla data del verbale di consegna. Si tratta di un passaggio fondamentale volto a garantire la valorizzazione, la piena fruizione e il presidio sociale di una delle aree verdi e aggregative più importanti e frequentate della città. Gli operatori economici interessati avranno tempo fino al 3 luglio per presentare la propria domanda di partecipazione che dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma Sater di Intercent-ER.

Criteri di aggiudicazione e requisiti del bando

La scelta del contraente si basa sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in modo da premiare non solo l'aspetto economico ma soprattutto la progettualità e la bontà delle prestazioni offerte alla collettività. Il capitolato della nuova concessione prevede che l'attività non si limiti alla sola somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Per coniugare l'attività commerciale con la tutela del patrimonio pubblico, al futuro concessionario saranno richiesti impegni precisi, quali la pulizia dell’area circostante il chiosco, con particolare attenzione all’area giochi e ai camminamenti intorno al laghetto. È richiesta inoltre la promozione del benessere e dell'attività fisica all'aperto con l'implementazione della zona fitness attraverso l'installazione di nuovi attrezzi ginnici. Le spese sostenute dall'operatore per l'acquisto di tali attrezzature, previa approvazione tecnica dell'amministrazione, verranno detratte dal canone di concessione annuale dovuto al Comune.

La documentazione completa, il disciplinare di gara e gli allegati sono disponibili sul portale Intercent-ER al seguente indirizzo:

Bando di gara – Chiosco Parco della Resistenza .



