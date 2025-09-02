Riccione Beach Battle 2025: quattro giorni di freestyle internazionale sulle rotelle

L’evento, ultima tappa italiana del circuito World Skate Inline Freestyle, porta in pista 100 top rider da Spagna, India, Ucraina e Russia

Una edizione straordinaria la 4a Riccione Beach Battle in programma dal 4 al 7 settembre alla pista di pattinaggio all'aperto più bella d’Italia, così la definiscono gli atleti che ogni anno si ritrovano a garaggiare a pista Giardini Montanari in centro a Riccione. Ultima tappa italiana della manifestazione internazionale World Skate Inline Freestyle, Riccione Beach Battle porta in pista 100 atleti provenienti da 6 nazioni tra cui Spagna, India, Ucraina e Russia (quest’ultima gareggerà sotto la bandiera degli stati neutrali). La presenza di atleti provenienti da due nazioni in guerra e che gareggeranno insieme ci ricorda che lo sport può superare le barriere fra stati e favorire il dialogo internazionale e il processo di pace. Ci attendono vere e proprie battaglie a colpi di trick su una sola ruota per salire in vetta al ranking mondiale ed avere accesso prioritario ai mondiali di Singapore in programma a dicembre. Il Pattinaggio Riccione, organizzatore dell’evento, sarà presente con numerosi atleti di altissimo livello, qualificati nelle precedenti tappe della manifestazione World Skate Inline Freestyle.

All'interno della gara internazionale, che vede competere numerosi top ten del pattinaggio freestyle, non mancano le attenzioni anche per i più piccoli. Il pattinaggio Riccione propone l'iniziativa Tifosi per un giorno dove tutti i bambini e i ragazzi incuriositi dal mondo delle rotelle possono partecipare attivamente alla manifestazione come tifosi, seguire laboratori di trucco e palloncini a tema, ricevere gadget e provare i pattini in linea e a rotelle. Il progetto educativo e sportivo per avvicinare i giovani al mondo dello sport ha vinto il bando ministeriale promosso dal Dipartimento per lo Sport per la realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale ed è pensato in un contesto coinvolgente, dinamico e ricco di valori, in linea con gli obiettivi dell'agenda 2030.