Riccione, blackout programmato in alcune vie

Martedì 24 febbraio interruzione elettrica dalle 13:45 alle 18:00 per lavori sugli impianti da parte di e-Distribuzione.

L’amministrazione comunale di Riccione informa la cittadinanza che martedì 24 febbraio è prevista un'interruzione programmata dell’energia elettrica a causa di lavori inderogabili sugli impianti da parte di e-Distribuzione.

L'intervento è programmato per il pomeriggio, precisamente dalle ore 13:45 alle ore 18:00, e riguarderà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione.

Le utenze interessate si trovano in viale Ceccarini dai civici 191 a 197, 205, dal 209 al 211, 215, dal 219 al 221, dal 225 al 229 (inclusi i civici 195a e 219b), dal civico 196 al 202 e i civici 200a, 200b, 202a e 202x.

In viale Crispi l'interruzione coinvolgerà i civici 3, dal 13 al 19, 23, dal 2 al 4 e dal 8 al 10.

Per quanto riguarda corso Cervi, saranno interessati i civici 7, 13, dal 19 al 29, dal 33 al 35, dal 39 al 45, dal 49 al 57, 61, dal 65 al 73, dal 77 al 79, dal 85 al 91, 95, 99, dal 115 al 121, dal 125 al 131, dal 135 al 139 (inclusi 21a, 23a, 23b, 29a e 67x), nonché dal civico 14 al 16, dal 20 al 24, dal 34 al 44, 50, dal 60 al 62, 66 e i civici 18a, 22a, 34a e 66a.

In viale Frosinone i lavori riguarderanno i civici 1, 1a, dal 8 al 10, 18, dal 22 al 24, dal 28 al 32 e i civici 10a e 18a, in viale Rusconi dal civico 1 al 7, dal 2 al 6, dal 10 al 12 e il 4a.

In piazza Matteotti l’interruzione interesserà i civici dall'1 al 3 e il 10, in viale Velletri dal 5 al 7 e il 4 e infine in viale Serra il civico 1 e dal 2 al 4.

Raccomandazioni importanti e contatti utili

Durante l’esecuzione dei lavori, e-Distribuzione raccomanda alla cittadinanza di non commettere imprudenze e di non utilizzare gli ascensori. Si ricorda infatti che l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata in ogni momento. Per segnalare un guasto, i cittadini possono rivolgersi al Numero verde 803.500.

Per informazioni sui lavori programmati o sulle interruzioni del servizio, è possibile consultare il sito di e-Distribuzione oppure inviare un sms al numero 320.2041500 riportando il codice Pod presente in bolletta. È inoltre disponibile l’app gratuita per smartphone di e-Distribuzione.