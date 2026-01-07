Riccione, blitz antidroga al Metromare: fermato giovane con droga nascosta nelle mutande

In totale 4 etti tra la droga sequestrata al giovane e quella rinvenuta lungo il tracciato

Un inizio di 2026 all'insegna del presidio costante per il Corpo Intercomunale di Polizia locale sul territorio riccionese, che nei primi giorni dell'anno ha intensificato i controlli su tutto il territorio. I controlli presso il capolinea e a bordo dei mezzi del Metromare, effettuati con l’ausilio dell’unità cinofila, hanno portato al controllo di un 30enne di origine tunisina, residente a Pesaro e titolare di regolare permesso di soggiorno. Il giovane, dopo aver accennato un tentativo di allontanamento alla vista degli agenti, è stato segnalato dal cane antidroga Ziko. L’ispezione più approfondita ha poi confermato la segnalazione, portando al rinvenimento di 22 grammi di hashish occultati negli indumenti intimi.

L’attività di controllo nell’area dell’infrastruttura di trasporto è proseguita portando al rinvenimento, in diversi punti del tracciato, di circa 20 grammi di sostanze stupefacenti (tra cui hashish e marijuana) abbandonate a terra. Nel corso della medesima ispezione, è stato inoltre individuato uno zaino incustodito al cui interno sono stati rinvenuti numerosi arnesi atti allo scasso.

Le sostanze rinvenute sono state analizzate tramite il Drug-test in dotazione alla Polizia locale, che permette l'identificazione immediata della tipologia di stupefacente. A seguito degli accertamenti, l'intera sostanza è stata posta sotto sequestro; al soggetto identificato è stata contestata la violazione amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente ai sensi dell’art. 75 del Dpr 309/90, con la successiva segnalazione alla Prefettura per i provvedimenti di competenza.