Riccione, boom di pubblico per Yoga Radio Bruno Estate: piazzale Roma gremito

Successo per la prima tappa del live show con big della musica italiana e internazionale

Un debutto straordinario e un successo oltre ogni aspettativa. Ieri sera, lunedì 1° giugno, piazzale Roma a Riccione è stata il cuore pulsante della musica italiana ospitando la prima attesissima tappa del tour 2026 di Yoga Radio Bruno Estate.

Il live televisivo di Radio Bruno ha fatto registrare il tutto esaurito, confermando il legame indissolubile tra i grandi nomi della musica e il pubblico della Romagna. La risposta della città è stata semplicemente sbalorditiva, mostrando un colpo d'occhio eccezionale: la piazza era pienissima e caratterizzata da un bellissimo pubblico, ma a risultare letteralmente strapieno è stato l'intero centro della città, compreso il nuovo viale Ceccarini, invaso da migliaia di persone che hanno voluto respirare l'energia di questo inizio d'estate. Condotta con ritmo e ironia dal trio composto da Noemi, Enrico Papi ed Enzo Ferrari, la serata ha regalato ben quattro ore di grandissimo spettacolo ininterrotto sotto le stelle.

Un cast grandioso

Il grandioso show ha proposto un cast eterogeneo e stellare che ha fatto ballare e cantare una piazza stracolma. Il momento di massima euforia e la vera e propria scintilla della serata si sono accesi con l'attesissimo live di Tommaso Paradiso. L'artista, esibendosi con la sua band, ha regalato intense performance ad alto tasso emotivo presentando in un primo momento il brano I Romantici, tratto dal suo nuovo album Casa Paradiso. Subito dopo, l'esecuzione della celeberrima hit Riccione ha subito scatenato un entusiasmo enorme e incontrollabile in tutta la platea, trasformando l'evento in un gigantesco coro a cielo aperto.

L'energia è rimasta altissima grazie alla carica rock senza filtri delle Bambole di Pezza, che hanno graffiato il palco cantando i brani Porno e Resta con me. Subito dopo è stato il turno della straordinaria vocalità di Serena Brancale, che ha proposto un emozionante medley composto da Anema e core e Serenata, prima di chiamare sul palco Levante e la cantautrice folk Delia per unire le forze in una potente versione di Al mio paese. Di seguito il palco è rimasto interamente nelle mani di Levante, che ha incantato i presenti cantando Niente da dire, mentre Noemi si è ritagliata uno spazio speciale interpretando con la sua band la toccante Tu cosa fai questa sera.

I grandi successi

Il ritmo della serata è proseguito fluido attraverso le diverse sfumature del pop contemporaneo grazie alle esibizioni di Tredici Pietro, che ha scaldato il pubblico con la doppietta composta da Uomo che cade e Che gusto c'è, e di Francesca Michielin, che insieme alla sua band ha fatto cantare la folla intonando Strega comanda e la celebre Io non abito al mare. Un'altra grande scarica di adrenalina è arrivata grazie al pop-rock trascinante delle Le Vibrazioni, che ha travolto piazzale Roma con una tripletta di successi composta da Ambiguità, Vieni da me e l'immancabile Dedicato a te, a cui è seguita la performance di Delia e Fiat131 sulle note di Rum e cioccolata.

La seconda parte della serata ha mantenuto standard altissimi con il pop intimo e vibrante di Michele Bravi, che ha regalato una intensa esecuzione di Prima o poi e Io tu lei lui, e con il travolgente pop-rap di Shade che, accompagnato da dj e ballerini, ha scatenato il pubblico con un ricco medley comprendente Toxic, 5K, Autostop, Bene ma non benissimo e La hit dell'estate. A seguire, Leo Gassmann ha incantato i fan con le note di Naturale e Girasole, seguito dall'esibizione di Gard con il brano Lacrime di fango e dalle atmosfere calde portate sul palco da Aiello, che ha eseguito Sotto sotto prima di lanciare il trascinante medley di Vienimi a ballare e Come ti pare.

Il gran finale

Prima del gran finale, la scena è stata occupata da Eddie Brock con l'esecuzione di Bel venerdì e del medley composto da Avvoltoi e Non è mica te. Il momento clou internazionale della serata è stato rappresentato dall’esibizione del super ospite Kamrad, il quale ha letteralmente stregato il pubblico esibendosi con la sua band e intonando le sue hit planetarie Hug Yourself, Be Mine, I Believe e Feel Alive. La chiusura della parte musicale è stata infine affidata alla giovanissima Angie, talento nato ad Amici 25, che ha salutato la folla cantando le sue trascinanti tracce Signorina e Poco poco.

L'evento ha aperto ufficialmente la programmazione estiva del Comune di Riccione, che punta a consolidare l'offerta turistica estiva attraverso l'intrattenimento di altissimo livello. Il successo di questa prima tappa ha segnato ufficialmente l’inaugurazione di Riccione Music City 2026, il programma strategico con cui il Comune di Riccione punta a consolidare il turismo estivo valorizzando l’intrattenimento e lo spettacolo, così da creare una forte sinergia con gli operatori economici e le strutture ricettive del territorio comunale. L’appuntamento del 1° giugno non è stato infatti un semplice concerto, ma un vero e proprio evento manifesto della strategia che la città sta portando avanti sul fronte della comunicazione turistica. Proprio in quest'ottica si inserisce la scelta di continuare a investire in produzioni di alta qualità, capaci di generare una forte attenzione mediatica e una copertura multipiattaforma.

Per chi non è riuscito a trovare posto in piazza, lo spettacolo è stato trasmesso in diretta multipiattaforma su Radio Bruno, Radio Bruno Tv (canale 73 del Digitale Terrestre), in streaming su radiobruno.it e tramite l'app ufficiale. Inoltre, grazie all'accordo strategico con Mediaset, la serata andrà in onda prossimamente in prima serata su Italia 1 con il titolo "Yoga Radio Estate", portando l'energia e le immagini di questa notte magica nelle case di milioni di italiani. L'evento è stato organizzato da Radio Bruno e Yoga, in collaborazione con il Comune di Riccione, e con il sostegno di partner come Bper Banca, Samsung Galaxy, Volvo, Gran Pavesi, Supradyn, Marlù, Castelguelfo the Style Outlets, Comet, Akron Alta Cosmesi e Santa Croce.