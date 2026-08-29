Riccione, cala il sipario sulla rassegna Senza fine con Adrenalina di Cassani

Alla Spiaggia del Sole l’ultimo incontro: il racconto di Adrenalina tra personaggi, scrittura e riflessioni sul presente

Le sedie sulla sabbia, la luna sopra la Spiaggia del Sole e un romanzo al centro della serata. Si è chiusa così, venerdì 28 agosto, l’edizione 2026 di "Senza fine – Parole e libri sotto luna e stelle di Riccione", con l’incontro dedicato ad Alberto Cassani e al suo nuovo libro, Adrenalina, pubblicato da Baldini+Castoldi.

A dialogare con l’autore sono stati Simone Bruscia, direttore di Riccione Teatro e coordinatore degli assessorati Turismo e Cultura del Comune di Riccione, e Luigi De Angelis, fondatore della compagnia Fanny & Alexander e direttore del Santarcangelo Festival. La serata è stata moderata dal giornalista e scrittore Oliviero La Stella. Presente anche la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa.

Cassani arriva alla letteratura dopo un percorso istituzionale: è stato assessore alla Cultura del Comune di Ravenna e oggi è impegnato in Regione Emilia-Romagna. Da alcuni anni affianca all’attività istituzionale quella di autore.

In Adrenalina porta il lettore tra Roma, attraversata dal caldo dell’estate, e la Namibia, seguendo la vicenda di un professionista della comunicazione che si ritrova coinvolto in una storia dai contorni sempre più sfuggenti.

Il romanzo è stato il punto di partenza per parlare del lavoro di Cassani, della costruzione dei personaggi e delle atmosfere della storia. Il confronto ha poi allargato lo sguardo alle relazioni, alle scelte individuali e al presente, con il pubblico coinvolto anche attraverso domande e interventi.

Ne è nata una presentazione andata oltre il semplice racconto della trama. La conversazione ha permesso di entrare nel percorso creativo dell’autore e nelle suggestioni da cui nasce Adrenalina, mantenendo al centro il dialogo con le persone presenti alla Spiaggia del Sole.

Con l’appuntamento dedicato a Cassani si è conclusa anche l’edizione 2026 di "Senza fine", la rassegna che durante l’estate ha portato a Riccione scrittori, giornalisti e protagonisti della cultura contemporanea.