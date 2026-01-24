Riccione cambia, la città si apre ai cittadini: al via il percorso partecipativo

Prenderà il via un percorso di partecipazione attiva volto a rendere ogni cittadino consapevole e informato

Riccione si prepara a scrivere una nuova e fondamentale pagina della sua storia urbana insieme ai riccionesi. Attraverso il ciclo di incontri pubblici denominato “Riccione cambia – Costruiamola insieme”, che prenderà il via il prossimo 3 febbraio per concludersi il 9 aprile, la sindaca Daniela Angelini e l’intera giunta comunale iniziano un percorso di partecipazione attiva volto a rendere ogni cittadino consapevole e informato del processo di evoluzione che la città sta attraversando. L’obiettivo è trasformare il residente da semplice spettatore a protagonista attivo delle scelte future attraverso un percorso di trasparenza e dialogo diretto, voluto fortemente dall'amministrazione per ascoltare le istanze specifiche che nascono direttamente dal cuore dei quartieri.

L’amministrazione intende garantire una totale trasparenza amministrativa attraverso la presentazione chiara dei risultati raggiunti e dei cantieri aperti, offrendo al contempo la possibilità di interloquire direttamente con gli amministratori per verificare lo stato di avanzamento delle opere. Il punto di partenza di questo confronto è la concretezza dei fatti e dei numeri: la sindaca illustrerà infatti il bilancio di un lavoro imponente che vede attualmente attivi quindici cantieri strategici per un valore complessivo che supera i 50 milioni di euro. Questi investimenti, frutto di una pianificazione strategica capace di attrarre ingenti risorse esterne tramite il Pnrr e fondi regionali, rappresentano la base materiale e necessaria per rendere la città più moderna, sicura e competitiva a livello nazionale e internazionale.

La visione politica che verrà presentata non si limita alle grandi opere iconiche, pur fondamentali per il rilancio turistico e culturale come il nuovo viale Ceccarini, il lungomare del Sole, il nuovo ponte sul Marano o il polo culturale dell'ex fornace Piva. L’amministrazione mira a prendersi cura della città nella sua interezza, promuovendo quartieri più vivibili e a misura d’uomo dove i cittadini possano sentirsi parte di una comunità coesa.

Ogni serata sarà strutturata per favorire il massimo coinvolgimento. La sindaca illustrerà la visione complessiva per Riccione, mettendo in luce come i progetti strategici si riflettano sulla qualità della vita dei singoli quartieri e dando conto anche degli interventi portati a termine in risposta alle necessità segnalate dai residenti durante l'anno precedente. Al termine degli interventi, verrà lasciato ampio spazio al dialogo, dove i cittadini potranno presentare proposte, segnalare problematiche e raccogliere istanze direttamente dai territori, ricevendo risposte puntuali dagli assessori competenti in base alle proprie deleghe.



