Riccione, cambia la location del concerto de La Niña: la spiaggia è sito della nidificazione delle tartarughe

Spostato il concerto per tutelare l'ambiente e la fauna marina

Il Comune di Riccione annuncia che, in via straordinaria, il concerto de La Niña, previsto per domenica 27 luglio alle ore 5:30 nell’ambito della rassegna Albe in controluce, sarà trasferito dalla spiaggia libera del Marano (zona 133) alla spiaggia libera di piazzale San Martino.

La decisione è stata adottata conformemente all’ordinanza numero 941 del 25/06/2025, emessa dal settore Governo sostenibile del territorio - Ambiente, che dispone una serie di misure urgenti per la tutela di un raro sito di nidificazione di tartaruga marina della specie Caretta caretta.

Il nido, localizzato nella spiaggia libera del Marano, è stato scoperto nella notte tra il 23 e il 24 giugno, e rappresenta un evento storico: è la prima nidificazione documentata nell’intera provincia di Rimini, una delle pochissime in tutto il bacino dell’alto Adriatico.

L’eccezionale avvistamento è stato reso possibile grazie alla sensibilità di due giovani turiste, che hanno assistito alla deposizione delle uova e allertato tempestivamente la Capitaneria di Porto di Rimini. Sul posto sono intervenuti i volontari della Fondazione Cetacea di Riccione, che hanno messo in sicurezza l’area.

Da quel momento, decine e decine di volontari si stanno alternando ogni giorno e ogni notte per garantire la sorveglianza e la protezione del nido, in vista della schiusa prevista tra Ferragosto e la fine di agosto. L’intera area è presidiata in modo permanente, con strutture di protezione, segnaletica e misure di tutela ambientale straordinarie.

In conformità con quanto stabilito dall’ordinanza, sono vietati eventi pubblici, attività rumorose e qualsiasi forma di disturbo entro un perimetro di rispetto che comprende anche la spiaggia libera del Marano, sede originaria del concerto.

In questi giorni, inoltre, è in corso una campagna di sensibilizzazione quotidiana, promossa da Fondazione Cetacea e Comune di Riccione, attraverso la Publiphono, con un annuncio che invita turisti e residenti alla massima attenzione: «A seguito della nidificazione di tartaruga marina avvenuta a Riccione presso la zona 133, si comunica che sono state avvistate altre tartarughe in spiaggia. Si richiede di prestare la massima attenzione soprattutto nelle ore notturne e, in caso di incontro con una tartaruga marina, evitare qualsiasi azione di disturbo e segnalare immediatamente alla Capitaneria di Porto, che provvederà ad attivare Fondazione Cetacea di Riccione. Grazie per la vostra attenzione e collaborazione.»

La nuova location di piazzale San Martino, già collaudata per eventi analoghi e logisticamente attrezzata, garantirà al pubblico un’esperienza suggestiva e sicura. Anche l’ultimo appuntamento della rassegna Albe in controluce, in programma il 17 agosto con Antonella Ruggiero, si svolgerà nello stesso luogo.

La Niña: il Furèsta Tour, accompagnata sul palco da Alfredo Maddaluno

Il concerto all’alba di La Niña – Carola Moccia, cantautrice e produttrice napoletana fra le più originali della nuova scena musicale italiana – si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell’estate. A Riccione porterà il suo nuovo live, il Furèsta Tour, accompagnata sul palco da Alfredo Maddaluno, musicista e produttore, alla chitarra, mandolino e percussioni, per un set dal forte impatto emotivo e sonoro.

Dopo l’uscita del suo ambizioso album Furèsta (Bmg), La Niña torna a calcare i palchi italiani con un progetto che mescola radici e contemporaneità, tradizione e avanguardia, trasportando la canzone napoletana in una dimensione futuristica e personale. La sua musica è un viaggio ipnotico tra melodie antiche, strumenti tradizionali come chitarra battente, tamburi a cornice e mandolino, e suoni moderni ed elettronici, che avvolgono la sua voce in atmosfere sospese, evocative e profondamente mediterranee.

Il live di Riccione promette di essere un’esperienza intensa, dove la spiaggia e il mare diventeranno scenografia naturale per uno spettacolo che unisce spiritualità, passione e modernità. La Niña si conferma pioniera nel raccontare la propria città e le proprie radici con uno sguardo sempre proiettato al futuro, regalando al pubblico un’alba che non sarà soltanto musica, ma una vera immersione emotiva e sensoriale. Un appuntamento da non perdere, proposto in collaborazione con il Riccione Summer Jazz.

L’iniziativa fa parte del programma culturale “Albe in controluce”, curato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Riccione, che ogni estate propone performance musicali all’alba capaci di fondere paesaggio, musica e contemplazione.

Il Comune di Riccione ringrazia La Niña e la sua agenzia, Otr, per la disponibilità e la collaborazione, così come la Fondazione Cetacea, impegnata con i propri volontari nella sorveglianza del sito e nella sensibilizzazione ambientale, e tutte le istituzioni coinvolte.

Un piccolo gesto – lo spostamento di un concerto – per un grande traguardo: la nascita di una nuova generazione di tartarughe (le uova sono circa un centinaio) nel cuore della Riviera.