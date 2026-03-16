Riccione cambia: nuovo incontro con i cittadini sui quartieri Alba, Centro e Porto

Giovedì 19 marzo al Palazzo del Turismo la sindaca Angelini e la giunta presentano cantieri, servizi e opere pubbliche

Prosegue il ciclo di incontri pubblici “Riccione cambia – Costruiamola insieme”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per condividere con i cittadini le scelte strategiche e il futuro del territorio. Dopo i primi appuntamenti che hanno registrato una grande partecipazione, la sindaca Daniela Angelini e la giunta comunale incontreranno i residenti giovedì 19 marzo, alle ore 21:00, presso il Palazzo del Turismo in Piazzale Ceccarini 11.

L’incontro di questa settimana è dedicato in modo particolare ai quartieri Alba, Centro e Porto. Sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio lo stato di avanzamento delle opere pubbliche, i cantieri in corso e i servizi locali pensati per queste zone nevralgiche della città. L’obiettivo della serata resta la massima trasparenza amministrativa: gli amministratori presenteranno i risultati già ottenuti e si confronteranno con la comunità sulle criticità esistenti e sulle proposte concrete per il miglioramento dei quartieri.

Come di consueto, dopo la presentazione istituzionale verrà dato ampio spazio agli interventi del pubblico. I cittadini potranno avanzare segnalazioni e suggerimenti direttamente ai singoli assessori, che risponderanno in base alle proprie deleghe per garantire un dialogo puntuale e costruttivo.

Il prossimo appuntamento (ore 21:00):

Paese

Giovedì 9 aprile – ore 21:00

Centro della Pesa – Viale Lazio 10



